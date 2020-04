Přeživší sexuálního obtěžování a obchodování s lidmi Alexis Martinová (22) z USA bude propuštěna z vězení. Odpykávala si trest nejméně 21 let za to, že se údajně měla podílet na vraždě muže, který ji celý život prodával, bil a znásilňoval.

Propuštění Alexis potvrdil guvernér státu Ohio Mike DeWine s tím, že přímo souvisí s obrovskou expanzí koronaviru do věznic po celých Spojených státech Amerických. Většina států proto sáhla k propuštění některých vězňů, kteří nepředstavují pro společnost takovou hrozbu.

Alexis Martinová si ve vězení odpykávala trest odnětí svobody na nejméně 21 let, protože se měla podílet na vraždě člověka, který ji prodával na sex a mučil. V době činu, kdy jí bylo 15 let, se někdo vloupal do domu, ve kterém ji otrokář držel a ona usoudila, že je to skvělá příležitost k útěku. Ze zlodějů se ale vyklubali násilníci a jeden z nich Alexis znásilnil, mezitím co ten druhý zastřelil jejího věznitele Angela Kerneyho.

Soudce bohužel tehdy soudce viděl i se státním zástupcem věc zcela jinak. Oba usoudili, že se Alexis musela podílet na plánování loupežného přepadení, a aniž by stiskla spoušť, ji odsoudili za vraždu. Teď ale konečně může na svobodu.

„Tahle úžasná a skvělá osoba si konečně bude moci prožít svůj život,“ řekla právnička Sasha Naimanová, která pro Alexis pracuje od roku 2018 takzvaně pro bono, čili pouze za účelem získání zkušeností a dobrého jména, nikoli financí.

Podle guvernéra DeWina teď Martinová poputuje do zařízení, kde bude pod dohledem, protože se přeci jen jedná o dívku, která si prošla silným traumatem. To, že nebude nebezpečná pro společnost, beru údajně na svoji odpovědnost.