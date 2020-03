České pašeračce Tereze Hlůškové (23) utekl další dlouhý rok v pákistánském vězení. Čeká, až bude prošetřena její žádost o odvolání. Za pašování tvrdých drog ji soud v Láhauru poslal za mříže na 8 let a 8 měsíců. Dočká se Tereza vůbec někdy odvolání? Kdoví kdy… Jedinou útěchou jí může být, že jí byl trest již několikrát snížen. Za vysokou zdí ale na ni, stejně jako na všechny ostatní, číhá nebezpečný zabiják.

Terezu Hlůškovou zadrželi celníci na letišti v Láhauru 10. ledna 2018. Odletět chtěla do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech a následně pak do Irska. Ze země se jí ale vycestovat nepodařilo. Poté, co prošla dvěma kontrolními stanovišti, jí zadrželi celníci. V kufru našli necelých 9 kilogramů heroinu. Tereza tvrdila, že o drogách nevěděla, ale svou výpověď několikrát změnila.

Video Soudce poslala pašeračku Terezu na 8 let do vězení - Městská policie Jihlava

Pro Češku pak následovalo martyrium ve vazební věznici. Soudní jednání byla totiž nesčetněkrát odročena. Nejdříve se nedostavili klíčoví svědci, pak propukla stávka v soudnictví a následně stání přerušily náboženské svátky. Až po jmenování nového soudce Šahzáda Razy nastal zlom. Slíbil Tereze brzké vynesení rozsudku a slovo dodržel. Verdikt nakonec padl 20. března 2019. Terezu zdrtil, protože zněl: 8 let a 8 měsíců natvrdo.

Uplakaná reakce

Češka ihned propukla v pláč. „Co jsem udělala? Já jsem tady oběť,“ cedila přes krůpěje slz. Bojuje ale dál. Odvolala se, což jí přineslo alespoň malou naději na zvrácení rozsudku. Odvolal se ale i státní zástupce, podle něhož byl původní rozsudek příliš shovívavý. K soudnímu stání řešícím její odvolání dosud nedošlo. V červnu 2019 však přesto přišla dobrá zpráva. Češce byl snížen její dlouhý trest. Honza zabil za volantem otce (†52), sestru (†26) a další dva nevinné (†51 a †62): Byl zdrogovaný!

Postaral se o to ministr pákistánské provincie Paňdžáb Usman Buzdár. Nešlo však pouze o její případ, ale o gesto vůči všem vězňům. Ministr jím chtěl vyjádřit projev lidské sympatie. Tereze i ostatním uvězněným se trest snížil o dva měsíce. Češce však stejně do smíchu nebylo. „Nejsem moc nadšená. Chci být prostě už brzy propuštěna,“ řekla Blesk.cz. Gesto bylo poté zopakováno a Tereze byl trest snížen podruhé o dva měsíce.

Pandemie koronaviru číhá i v Láhauru