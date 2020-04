Pašeračka Tereza si v pákistánské věznici v Láhauru odpykává zatím nepravomocný trest 8 let a 8 měsíců za pašování heroinu. Mladá Češka byla zadržena před dvěma lety v lednu na tamním letišti celníky, kteří v jejím kufru našli téměř devět kilogramů drogy. Tereza chtěla odletět do Spojených arabských emirátů a následně do Irska.

Tereza po zatčení tvrdila, že je nevinná a od té doby usiluje o očistění svého jména. Zatím však neúspěšně. Nová naděje jí svitla ve chvíli, kdy se v Pákistánu objevila nákaza koronavirem a tamní úřady byly nuceny přistoupit k řadě opatření, mezi něž dokonce patří i masové propouštění vězňů! Věznice v zemi totiž praskají ve švech, a tak úřady ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy oznámily plán propustit několik tisíc trestanců.

Ovšem propuštění se Terezy nakonec netýká. Nejvyšší soud vydal prohlášení, v němž uvedl, že propuštěni budou pouze vězni s nízkými tresty. „Po rozhodnutí nejvyššího soudu Tereza již nemůže požádat o kauci,“ uvedl pákistánský novinář Alí Aršád pro Blesk.cz.

Podle ustanovení nejvyššího pákistánského soudu, které má Blesk.cz k dispozici, budou propuštěni pouze ti vězni, jejichž trest není vyšší jak tři roky odnětí svobody.