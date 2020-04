Bývalá svérázná podnikatelka a celebrita Nora Mojsejová-Kabrheľová (62) prohrála soud s neziskovou organizací, s níž se přetahovala o část nemovitosti v Košicích. Její dluh vůči organizaci se podle slovenského serveru Plus 7 dní vyšplhal i s úroky v přepočtu přes 8 milionů korun a dále roste. Exekutoři jej ale Mojsejové strhávají jen z jejího starobního důchodu...

Podle dřívějších obžalob měla slovenská bývalá podnikatelka dlužit státu na daních a pojistném v přepočtu přes 30 milionů korun, měla obstavený majetek, zablokované účty. Podle slovenského serveru prý proto nyní žije jen ze svého důchodu.

Neziskovka, které má podivná podnikatelka dluh za nemovitost splatit, však nadšená není a bude se soudit dál. Pokud půjde splácení dosavadním tempem, peníze se neziskovce vrátí za 159 let. Mojsejová by se tak musela dožít 220 let, aby dluhy splatila. Navíc nyní splácené částky zatím míří hlavně na účty exekutorům a advokátní kanceláři, která spor za neziskovku vedla.

Alespoň nějakého zadostiučinění by se ale ti, které povedená podnikatelka obrala, mohli brzy dočkat. Mojsejová se totiž možná velmi brzy konečně podívá na delší čas do vězení. Spolu s dalšími deseti lidmi je nyní obžalovaná za daňové úniky a jako hlavě zločinné skupiny jí hrozí 12 let za mřížemi. Nedávno sice Mojsejová už sice strávila kvůli jinému případu rok ve vazební věznici, k odsouzení však nakonec nedošlo. Nyní se tak může dočkat repete se vším všudy.

Mojsejová byla na Slovensku roky sledována coby jedna z tamních nejvýstřednějších celebrit. Bývalá podnikatelka ráda stavěla na odiv svůj ekonomický, podle všeho ale hodně pochybný „um“, kdy pomáhala s účetnictvím a daněmi známým lidem. Žila velmi rozmařilým životem, nabyté finanční prostředky rozhazovala, za co mohla. Svoji psí smečku krmila stejně jako sebe nejdražším lososím masem, obklopovala se pozlátkem, oblečení jezdila nakupovat do Milána. Měla postupně tři manžely, účinkovala v zábavných televizních pořadech včetně několika reality show, pokoušela se o kariéru v politice.