O zásahu informovala městská policie z Prostějova, která na místo vyslala hlídku. Ta pak skutečně na hřbitově objevila osmasedmdesátiletou paní, která měla vykasané šaty až po břicho a na sobě neměla spodní prádlo. Šlo o známou firmu.

„Hlídce byla žena dobře známa, jelikož se takového chování dopouští opakovaně a vždy si vybírá místo u rozptylové loučky na hřbitově,“ uvedla mluvčí strážníků Tereza Greplová s tím, že se důchodkyně po vyzvání zahalila.

Podle všeho tím ale zásah neskončil a seniorka se s policisty začala hádat, protože na svém chování neviděla nic podivného, co by ostatní mohlo pohoršovat. „Uvedla, že v tom, že se opaluje, nevidí nic, co by mohlo někoho pohoršovat,“ vysvětlila mluvčí. S tím ale zásadně nesouhlasili návštěvníci hřbitova, protože právě oni na ženu strážníky přivolali.

„Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu. Ten má možnost uložit ženě pokutu až do výše 15 tisíc korun,“ uvedla Tereza Greplová z městské policie v Prostějově.