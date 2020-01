Dlouhé měsíce čekala česká občanka Tereza Hlůšková (23) za vysokou zdí pákistánské věznice v Láhauru na konečný verdikt v kauze pašování bezmála 9 kilogramů heroinu. Těšila se na to, že ji soud osvobodí, potvrdí její nevinu a že konečně bude moci jet domů. Ovšem úterní rozhodnutí pákistánské justice ji znovu zcela zdrtilo.

Chápaví soudci, jasná argumentace jejích advokátů a konečně zproštění viny. Tak nějak si mohla Češka Tereza Hlůšková představovat průběh úterý. Právě na úterý bylo stanoveno jednání o jejím odvolání proti rozsudku, kterým ji soud nižší instance nepravomocně poslal do obávané věznice Koh Lakhpat v Láhauru, a to až na 8 let a 8 měsíců!

Tereza tvrdí, že je zcela nevinná, a oba její právní zástupci, zkušený a známý advokát Asghar Dogar a jeho pokud jde o Terezinu kauzu služebně mladší kolega Saifur Rahman se za ni chtěli rvát senátem, ve kterém nově zasedá i soudce Šahíd Mahmúd Abbásí. Možná věřili, že v úterý uhrají důstojnou partii. Jenže právě tento tribunál jim vůbec nedal šanci!

Adriana (16) se zotavuje z tragické nehody: O smrti kamarádky Evy (†17) ještě neví!

„Soudci vyslechli 5 případů. Jejich projednávání trvalo dlouho a dříve než došlo na Terezin případ, byli nuceni zasedání odvolacího senátu ukončit,“ informoval uvedl ohledně úterního jednání pro Blesk zdroj v Pákistánu.

Terezu přitom tentokrát do jednací síně dokonce přišli podpořit i zaměstnanci českého konzulátu! Ani jejich přítomnost ale muže v talárech nezastavila před jejich rozhodnutím. Přítomnost honorárního konzula a odložení projednávání případu Terezy potvrdila i mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Neurolog Stránský: Sociální sítě jsou pro mozek jako heroin. Jsme nešťastní a naše děti ještě víc

„Soud se dnes k projednávání případu zadržené Češky nedostal a nedošlo bohužel ani ke stanovení termínu dalšího stání. Zástupce našeho velvyslanectví se však se zadrženou dnes setkal během konzulární návštěvy,“ řekla mluvčí Blesk.cz.

Jediné, co Tereze zvedlo v úterý náladu, byla právě konzulární návštěva. Podle zdroje Blesku se i přes trápení se soudem má za mřížemi relativně dobře a nesužují ji žádné zdravotní potíže.

Pákistánská justice si dává s Tereziným soudem na čas Vždyť v Láhauru tráví už více než 2 roky. „Termín nového soudního slyšení nebyl dosud stanoven. Podle zdrojů ze soudu bude ale datum Terezina případu brzy oznámeno,“ uvedl pákistánský zdroj Blesku, ovšem pro Terezu to znamená jediné. Sen o brzkém propuštění se zase rozplynul. Honza zabil za volantem otce (†52), sestru (†26) a další dva nevinné (†51 a †62): Byl zdrogovaný!

Pákistánští celníci 10. ledna 2018 na letišti v Láhauru zadrželi českou občanku Terezu Hlůškovou (23) s téměř devíti kilogramy heroinu. Po více než roce stráveném ve vazební věznici soudce ženu poslal na osm let a osm měsíců do vězení. Zdrcená žena se proti rozsudku odvolala, případ si tak převzal nadřízený soud. Mladá žena trvá na své nevině a doufá ve zprošťující verdikt. Žalobce naopak požaduje trest ještě přísnější, nejlépe doživotí.