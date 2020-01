Už dlouhé dva roky trpí česká občanka Tereza Hlůšková (23) za mřížemi pákistánského kriminálu poté, co jí v zavazadle našli celníci bezmála 9 kilogramů heroinu. Poté, co byla nepravomocně odsouzena na 8 let a 8 měsíců vězení, se veškeré její naděje upínají k odvolacímu řízení.