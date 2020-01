Nový rok, nová naděje. Alespoň pro českou pašeračku Terezu Hlůškovou vězněnou v dalekém Láhauru. Mladá vězeňkyně netrpělivě vyhlíží zasedání odvolacího soudu, který bude rozhodovat o jejím případu. Ve hře je dlouhý trest odnětí svobody - Tereza v březnu nepravomocně dostala osm let a osm měsíců.

Bývalá pracovnice erotického salonu pevně věří, že se právníkovi nakonec podaří ji z průšvihu vysekat. A není sama! Podle pákistánského novináře Alího Aršáda má Češka velkou podporu ostatních vězněných žen. Spoluvězeňkyně Tereze pomohly překonat těžké období, kterým pro ni jsou Vánoce a konec roku. Právě v tu dobu na člověka dolehne odloučení od nejbližších nejvíce.

Podle Aršáda se do sebe Tereza uzavřela už 18. prosince, nechodila na vycházky a často plakala. To se změnilo s příchodem nového roku, kdy ji obrovsky potěšila jedna spoluvězeňkyně. „Řekla Tereze, že se letos určitě dostane na svobodu. Prý to cítila v srdci,“ popsal Aršád vězeňský doják. K dotyčné se údajně přidaly i další zavřené, které Tereze přály všechno nejlepší do nového roku.

Pro zoufalou Češku šlo o vítanou vzpruhu, po které se znovu postavila na nohy a začala za mřížemi aktivně žít. Nový rok tak Tereza přivítala radostně a dokonce prý i modlitbami. Nad vodou Terezu zřejmě drží vidina propuštění, ke kterému ovšem vůbec nemusí dojít.

Celníci ji totiž zadrželi při činu, kdy při kontrole na letišti v jejím kufru našli bezmála devět kilogramů heroinu. Tereza od počátku tvrdí, že je nevinná. Už 10. ledna bude moct pašeračka oslavit nepěkné jubileum - přesně dva roky od zatčení.

