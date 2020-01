K incidentu došlo 21. září ve vlaku vyšší kvality, který jel z Plzně do Prahy. Vlakvedoucí Jan Š. tradičně obcházel cestující a požadoval po nich lístky a karty. S jedním z nich se ale dostal do sporu a po hádce na něj zaútočil teleskopickým obuškem. Podle železničáře šlo jen o nutnou obranu, pasažér má ale jiný názor. Vlak u Pardubic srazil člověka: Zahynulo údajně dítě (†10)!

Padesátník z Prahy jel domů z pivního festivalu v Plzni a připouští, že úplně střízlivý nebyl. Ale… Konflikt podle něj vznikl tak, že vlakvedoucímu nešla načíst jeho In Karta, díky které by mohl uplatit slevu na jízdném. Ani na několikátý pokus. On mu prý chtěl čtečku vzít a ukázat mu to, že to jde...

Není to odpad twitteru, ale lidský. Za líbivou maskou se skrývá arogantní zmrd, “vlakvedoucí vlaků vyšší kategorie ČD” který teleskop. obuškem zbil 58letého člověka. Důvod? Nešla mu načíst InKarta. @ceskedrahy_ @Operator_CD pic.twitter.com/fGawSrDH3G — Odpad - to nej z českých tweetů (@OdpadT) January 1, 2020

V reakci na přetahovanou o čtečku ho pak začal vlakvedoucí bít. „Rozbil mu i mobil, co měl v kapse, jak ho přetáhl tím obuškem,“ popisují následky jeho kamarádi s tím, že vše bylo naprosto nepřiměřené a zbytečné, protože u jiného průvodčího karta načíst šla. Vlak údajně srazil na Olomoucku ženu, která vedla kolo: Ta potom utekla!

Cestující sice z vlaku odešel po svých, utržil ale několik krvavých šrámů. „Pokud vím, tak žádné podstatné zranění neutrpěl,“ uvedl k tomu průvodčí. Po přivolání policie vlakvedoucí i cestující vyřešili věc smírem. Cestující totiž uznal svou vinu.