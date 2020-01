Vytáhl teleskopický obušek a seřezal cestujícího! Po sociálních sítích koluje video z vlaku Českých drah, na kterém je vidět, jak průvodčí Jan Š. zmlátil jednoho z pasažérů. Co incidentu předcházelo? Vlakvedoucí pro Blesk.cz popsal situaci ve vlaku.

Nedávno zveřejněné video zachycuje incident z 21. září, k němuž došlo ve vlaku vyšší kvality, kde byl v tu dobu vlakvedoucím mladý Jan Š. Jeho kolega ho popsal jako člověka, který svou práci miluje, nepřál si ale být jmenován. Video sdílely stovky lidí a mnoho z nich na adresu pracovníka Českých drah nešetřilo kritikou. Vlakvedoucí Jan Š. pro Blesk.cz popsal celou situaci, která vyústila v brutální napadení. Vlak u Pardubic srazil člověka: Zahynulo údajně dítě (†10)!

Podle něj byl cestující opilý a měl zničenou In Kartu. Následná hádka trvala asi deset minut. „Prvopočátek situace byl ve zničené kartě, kdy cestující nemohl prokázat nárok na slevu a vulgárně mě nutil k ignorování tohoto faktu,“ popsal vlakvedoucí.

V tu chvíli prý ještě netušil, že vše skončí fyzickým napadením. „Sám dotyčný cestující, vydávaný na twitteru za poškozeného, uznal, že byl pod vlivem alkoholu a napadl on mě a já se jen oprávněně bránil. Jistě chápete, že proti bezprostřednímu fyzickému útoku se opravdu nedá bránit vlídnými slovy, ale je zapotřebí okamžitá účinná obrana,“ uvedl.

První bonus - @Jenda21

Není to odpad twitteru, ale lidský. Za líbivou maskou se skrývá arogantní zmrd, “vlakvedoucí vlaků vyšší kategorie ČD” který teleskop. obuškem zbil 58letého člověka. Důvod? Nešla mu načíst InKarta. @ceskedrahy_ @Operator_CD pic.twitter.com/fGawSrDH3G — Odpad - to nej z českých tweetů (@OdpadT) January 1, 2020

Rozhodl se tedy pro razantní obranu pomocí teleskopického obušku. Rozmýšlel se ale, že použije i pepřový sprej. „Použití mírnějšího pepřového spreje nebylo možné, neboť by bylo zasaženo mnoho nezúčastněných osob,“ vysvětlil Jan Š. Na nádraží v Hořovicích zemřel mladík (†24): Zasáhly ho tisíce voltů!

„Veškeré obranné rány byly vedené pouze na ruce a nohy, a pokud vím, tak žádné podstatné zranění neutrpěl,“ napsal dále. Na videu je vidět i muž v zeleném tričku, který se do situace vložil s tím, aby ji uklidnil. Na twitteru pak uvedl, že muž napadený obuškem utrpěl několik krvavých šrámů na rukou a na noze. Před útokem si snažil ochránit svou hlavu a obličej.

V tom zeleném tričku jsem já. Musel jsem zareagovat. Ten zákrok byl zcela neadekvátní. Teleskopickým obuškem mlátil mladík v uniformě ČD sedícího bezbranného člověka. Do krvavých šrámů na jeho rukách, co měl před obličejem, a jeho noze. Toto by se v civilizaci dít nemělo. https://t.co/cNrMN3lw7h — Radek Kredba (@radekkredba) January 2, 2020

Poté, co došlo k napadení, se vlakvedoucí rozhodl na místo zavolat policii. „Policisty jsem samozřejmě zavolal já, kamarády útočníka mi bylo vyhrožováno s tím, abych přivolání policistů zrušil,“ dodal s tím, že situace byla řešena přestupkovou komisí a incident mezi sebou vyřešili smírem. „Zaměstnanec byl stažen ze služby a věc je s ním řešena v pracovněprávní rovině,“ doplnil k incidentu mluvčí Českých Drah Jiří Joklík. Vánoční zázrak! Martínka (4) brutálně zbil otec: Chlapec se poprvé usmál, hlásí z nemocnice

Podle Jana Š. je ale práce vlakvedoucího i nebezpečná. Je to vidět i na fotce, kterou má Blesk k dispozici. Na ní je vidět, že mladý vlakvedoucí u sebe nosí pořádný arzenál. Kromě teleskopického obušku má na opasku ještě pepřový sprej, a dokonce i pouta. „Vzhledem k tomu, co člověk v této práci zažívá, málokdo si troufne jít do práce bez obranných pomůcek,“ popsal.