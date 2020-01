Doufal, že našel kamarády, ale našel smrt. Tomáše D. (†54) dle žaloby brutálně zbili a zkopali Vladimír D. (36) a Martin T. (41). Bezdomovec upadl do kómatu a během soudního procesu zemřel. Dokázat, že to bylo kvůli dvěma obžalovaným, bude mít Krajský soud složité.

Rozklepaný a zcela nahý muž se loni v květnu dobelhal na benzinku v Ostravě-Porubě. Všude měl podlitiny a zle vypadal monokl v obličeji.

„Zbili mě a okradli,“ vysoukal ze sebe podle ženy obsluhující kasu. To stejné stihl říct i přivolaným policistům. Pak už putoval do špitálu, protože začal ztrácet vědomí.

Matka si prý ze syna udělala otroka: Děda chce dávky od státu, tak si to vymyslel, hájí se

Krkavčí „kámoši“

Byl to bezdomovec Tomáš D. (†54), který chvíli předtím strávil zhruba půlhodinu s dvěma kumpány, které teprve ten den nově poznal. Měl se jim zmínit, že měl u sebe 500 korun, tak ho pozvali na víno a nocleh k teplovodnímu potrubí, kde měli svůj „kutloch“.

To, co se dělo po půlhodině popíjení a Tomáš D. to stihl policii popsat, potvrdil soudu jediný přímý svědek, další bezdomovec Petr T. Toho po delší době vypátrala policie a konečně dostala k soudu.

Půjdeš pod zem!

„Vzbudilo mě hlasité pokřikování. Viděl jsem jak ho Vláďa s Martinem, drží, šacují a svlékají donaha. Nikdy předtím jsem toho chlapa neviděl. Řekl jsem jim, ať neblbnou, oni na mě, ať se do toho nepletu,“ řekl soudu svědek.

„Pak začali řvát, že jestli jim nedá peníze, že ho spálí a zakopou pod zem. Říkali to oba. Znělo to dost výhrůžně,“ pokračoval. Jeho výpověď se shodovala s tím, co přiznali oba obžalovaní muži.

délka: 00:39.23 Video Statni zastupce Michal Krol k pripadu ubití bezdomovce v Ostravě. Michal Charbulák

Už neřekne, jak to bylo

„Jestli ho pak bili nebo kopali, to nevím, to jsem neviděl,“ krčil rameny Petr T. Stejně tak násilí popírají i Vladimír D. s Martinem T. Jak si zranění Tomáš D. přivodil, ani jeden z nich prý netuší.

To už neřekne ani okradený muž. V prosinci během soudního procesu zemřel. Soud se tak natahuje. „Čeká se na vypracování znaleckého posudku, proč vlastně muž upadl do kómatu a jak si mohl svá zranění přivodit,“ zdůvodnil státní zástupce Michal Król.

Důležitý posudek

Výsledek posudku bude pro verdikt soudu zásadní. Vladimíru D. i Martinu T. hrozí momentálně až 12 let vězení. Odsouzení za loupež se každopádně nevyhnou tak jako tak, otázkou je, zda jim přitíží i tragické následky údajného útoku.

Soud prozatím rozhodl, že oba zůstávají ve vazbě kvůli jejich možnému útěku.