Bít vlastního syna od jeho 4 do 12 let měla Rozálie H. (44) z Ostravy. K tomu jej měla nutit dřít jako na galejích a nedávala mu najíst. Matka tvrdí, že si to na ni vymysleli její rodiče.

Za týrání jednoho ze šesti dětí, které porodila, hrozí ženě u okresního soudu až osm let. Žalobce popsal, že matka bila kluka opaskem, kabelem, násadou na smeták i rukou do zad, hlavy i břicha. Povalila ho na zem a tam do něj drsně kopala. Důvodem mělo být i to, že chlapec byl „při těle“ a lehce mentálně zaostalý.



Žena obvinění odmítá. „Jde o komplot mých rodičů. Hlavním viníkem je můj otec, starý komunista. Ten manipuluje s dětmi, aby se dostal k penězům státu, ze sociálky. Jde mu o pěstounské dávky. On i matka byli trestaní, jsou v exekuci,“ opáčila Rozálie H.

délka: 05:24.04 Video Ze syna (12) si měla udělat otroka! „Navedl ho děda,“ tvrdí matka Karel Janeček, Blesk

Čtyři otcové na šest dětí

Rozálie H. je dle slov svého otce Jaroslava matkou šesti dětí, jež má se čtyřmi různými otci. Jedno má s Italem, druhé s Albáncem, dvě další s romským tatínkem a poslední dvě s Čechem. „Děti bije jako žito,“ tvrdil otec o své dceři.

Popisoval, že dcera jezdila s dětmi po obchoďácích dělat takzvaný „čorkobyznys“. „Pokud něco sama nebo s dětmi v regálech neukradla, byla jak nemocná. Netajila se tím, že krade,“ popisoval otec. O její tři nejstarší děti se stará spolu s manželkou.

„Mám šest dětí, o tři malé řádně pečuji, můžete se přijít k nám domů podívat. Tři další už žijí s mým otcem a matkou, kteří si na mě vše vymysleli, aby mohli pobírat a utrácet přídavky. Z těch žijí a nic nedělají,“ hájila se matka. Jednání po výslechu znalců odročili na konec ledna.