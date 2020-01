Měl lidi spíš chránit, místo toho se ale porval na vesnické diskotéce. Řeč je o Danielovi Vlachynském, který za bitku, při které poslal soupeře do bezvědomí, vyfasoval od soudu podmínku. Přitom tou dobou dělal bodyguarda tehdejšímu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi.

Vlachynský si v létě 2017 vyrazil na zábavu do Otaslavic na Prostějovsku. Problémy začaly už s jeho příchodem - nejprve se pohádal s mužem u místní sokolovny a pak ho bezdůvodně srazil k zemi. Po několika hodinách se zapojil do dalšího konfliktu. Při rvačce jednoho muže na zemi zaklekl a bil ho pěstmi do obličeje, jak popisuje server Novinky.cz.

Muž skončil v bezvědomí, se zlomeným nosem, očnicí a čelistí. Vlachynský se po bitce sebral a bez zájmu o svou oběť z místa odešel. Tou dobou dělal osobního strážce tehdejšímu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi, později i Lubomíru Metnarovi.

U soudu Vlachynský tvrdil, že se nepral, jen od sebe odtrhával lidi, kteří už se rvali. Zakleknutého muže vysvětlil tak, že oběť po ráně pěstí od jiného účastníka vrazila do něj a Vlachynský tak na oběť na zemi spadl. Vlachynský se jen chtěl dostat z mužova sevření, proto ho uhodil do hrudi. Soud vysvětlení nevěřil a bodyguarda odsoudil.

V odvolacím jednání se Vlachynský oháněl posudkem od znalce, jenže přikázaná rekonstrukce jeho závěry v mnohém vyvrátila. Vlachynský byl nakonec potrestán třemi lety s podmíněným odkladem na 3,5 roku. A zakázali mu na tři roky navštěvovat akce, kde se podává alkohol.

Během vyšetřování Vlachynský z pozice příslušníka elitního policejního sboru majícího na starost ochranu ústavních činitelů odešel k armádě. Tam byl i přijat, protože splňoval podmínky včetně čistého trestního rejstříku. To se po pár týdnech ale změnilo. Vlachynský byl propuštěn, zda to bylo skutečně kvůli odsouzení, ale není zcela jasné.