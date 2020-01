Strach o život, křik a zmatek. Tak to vypadalo v autobusu MHD poté, co do něj v Ostravě-Porubě nastoupil zdrogovaný Ladislav G. (20). Cestujícím i řidiči vyhrožoval nožem, zasahujícího strážníka zranil. Mladík u ostravského okresního soudu vyvázl s podmínkou.

Cestující museli moment, kdy nastoupili letos v červnu do autobusu linky č. 48, proklínat. Na zastávce Bajkalská do něj nastoupil očividně „sjetý“ mladý muž a začalo peklo.

„Podřežu vás!“ zařval na celý autobus, když vytáhl šest centimetrů dlouhý nůž bez rukojeti a začal zmateně běhat sem a tam uličkou.

Minuty hrůzy

Pobíhání po autobusu a výhrůžky cestujícím střídaly pokyny řidiči. „Jeď do centra! Né, do Opavy! Vezmi mě domů,“ diktoval Ladislav G. nesouvisle a třískal přitom nožem do řidičovy kabiny. Celé to trvalo jen pár minut, ale lidé strachy ani nedýchali.

Přivolaní strážníci muže zpacifikovali s obtížemi. Mladík se zatčení bránil, bil kolem sebe pěstmi, kopal do nich a jednoho z nich řízl nožem do prstu.

Anglická divočina

Ladislav G. byl obžalován hned ze tří činů, nebezpečného vyhrožování, násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Hrozilo mu až šest let vězení.

U soudu zaznělo, že mladík byl čtyři roky v Anglii. Během svého anglického pobytu stihl být sedmkrát trestaný!

„Někdo mu prodal pervitin a syn to začal brát. Úplně ho to zblbnulo. Hnáty bych tomu dealerovi zpřelámal,“ řekl před vynesením rozsudku jeho otec.

Otec: Pohlídám si ho!

K incidentu v autobusu došlo krátce po Ladislavově návratu z Anglie. „Stále ještě bral ty drogy. Od té události ale seká latinu. Je pod mým dohledem. Poslal jsem ho na léčení a hledá si práci,“ sdělil jeho otec.

Ten také slíbil, že si ohlídá, aby zůstal „čistý“, co se drog týče. „Já nikdy v kriminále nebyl, nedopustím, aby tam skončil on,“ dušoval se.

Soud byl shovívavý

Ladislav G. se před soudním senátem kál, přiznal se už předtím policii a nyní i u soudu. „Cítím vinu. Omlouvám se všem, nikomu jsem ublížit nechtěl. Nevěděl jsem, co dělám,“ řekl senátu.

Při rozsudku k tomu soud přihlédl. Stejně tak zohlednil i rodinné zázemí, které Ladislav má, a vzal v potaz „dozor“ jeho otce při plnění ambulantní léčby, co se týká drog.

Za své autobusové šílenství „vyfasoval“ Ladislav G. 15 měsíců s podmínečným odkladem na 2,5 roku, přičemž ve zkušební době nesmí brát drogy. Muž si ponechal lhůtu na vyjádření k případnému odvolání, státní zástupkyně trest akceptovala.

