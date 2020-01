„Jsem vinna, že jsem prodávala léky na předpis těm, kteří žádný lékařský předpis neměli. Nevěděla jsem, že je to špatně. Teď už to vím,“ přiznala se u Krajského soudu v Ostravě Žaneta V. (43), matka dvou dospělých synů. Nejdřív kupovala léčiva na internetu i jinde sama pro sebe, pak se je se ziskem naučila prodávat.

„Sama jsem kdysi potřebovala pomoc. Chtěla jsem zhubnout a od dětství jsem měla problém se spaním. Pak jsem zjistila, že jde léky levně nakupovat a dále je se ziskem prodávat,“ popsala. Do obchodu vtáhla druha Lubomíra P. (42), na jehož účty chodily utržené peníze od klientů.

V případu figuruje více než stovka lidí, kteří si léky nakoupili, někteří utratili i sto tisíc.

Dávala mi je kamarádka

Léky, které je možné v Česku získat jen na recept a v lékárnách, nakupovala obžalovaná Žaneta podle své výpovědi od kamarádky Karin K. „Nejdřív jsem prodávala léky, které mi předepsal lékař a které mi zbyly. Pak ty od Karin,“ prozradila soudu. délka: 02:08.80 Video Partneři z Karviné si hráli na doktory. Pokoutně prodávali léky

Téměř 200 tisíc tablet jí měla Karin přinášet ze skladu léčiv v Ostravě. „Byly v krabicích té firmy a taky jsme se blízko této firmy setkávaly, takže je asi brala tam,“ řekla žena, která bohatla na pochybných kšeftech s léky od června 2012 do ledna 2017.

Souzeni jako za prodej drog

„Na internetových diskusích měli nabízet různé léčivé přípravky k prodeji. Mělo se jednat o léky obsahující různé návykové látky, k jejichž distribuci neměli obžalovaní potřebná oprávnění,“ konstatoval žalobce Josef Šuhaj.

Sazba od osmi do 12 let hrozí dvojici stejná, jako by se zapojili do obchodů s marihuanou, pervitinem nebo jinou drogou. „Ano, zákonodárce toto počínání staví na úroveň prodeje drog. Je to stejný paragraf,“ uvedl státní zástupce. Soud pokračuje v dalších dnech.

VIDEO: Partneři z Karviné si hráli na doktory. Pokoutně prodávali léky.