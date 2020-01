Z počátku se vše jevilo jako sluncem zalitá idylka. Osamělou ženu oslovil na internetové seznamce údajný americký generál. Tvrdil, že pochází z Čech a chce se sem po skončení mise v Sýrii vrátit, usadit a založit rodinu.

Navíc tvrdil, že armáda vyžaduje, aby se stěhoval k příbuzným. „V souvislosti s tím ženě nabídl sňatek, s čímž souhlasila,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Jenže milého generála bylo nutné z armády vyplatit.

Tahle nemilá povinnost zbyla na ženu. Dokonce ji oslovil za tímto účelem údajný zástupce americké armády. „Postupně z ní dostal peníze za dosazení náhradního vojáka na misi, za přepravu propuštěného vojáka soukromým letadlem, další částka byla požadována za nedodržení stanoveného časového limitu pro uhrazení předchozí platby,“ vypočetla Jiroušková.

Výhrůžky válkou

To už byla žena v minusu 530 tisíc korun, část z toho si půjčila. Oznámila tak nápadníkovi, že už nic platit nebude. „Začal vyhrožovat, že nezaslání požadovaných peněz může způsobit válku mezi Českou republikou a americkou armádou,“ doplnila Jiroušková.

Nemažte důkazy

To už ženě došlo, že nejspíše naletěla podvodníkovi, a vše oznámila policii. Kriminalisté varují, aby na podobné výmysly lidé neskočili. Pokud už dojde k nejhoršímu, je třeba poskytnout policii co nejvíce důkazů, nemazat tak internetovou komunikaci, fotky a nic, co by strážcům zákona v pátrání po nepoctivcích napomohlo.

VIDEO: Jak nenaletět internetovým podvodníkům?