Adrián už devět let slouží jako profesionální hasič. Na silvestrovský večer měl však volno, a tak oslavoval příchod nového roku se svou rodinou doma. Zhruba dvě hodiny poté, co odbila půlnoc, se rozhodli, že se půjdou podívat na náměstí. V tu chvíli se však poklidný večer proměnil v noční můru.

Poté, co osmatřicetiletý muž vyšel ven, uviděl tam postávat skupinku lidí. Adrián se rozhodl, že jim popřeje hodně štěstí do nového roku. „Muž vyšel s mojí sestrou na dvůr, přešli přes hlavní silnici a on tam uviděl tlupu lidí. Tak šel za nimi, popřál těm holkám šťastný nový rok,“ uvedla přítelkyně Adriána s tím, že ho v ten okamžik napadl mladík z party. Začal ho bít pěstmi, až Adrián spadl na zem. Mladík však nepřestal a začal do něj kopat. Útočníkovi mělo být pouhých sedmnáct let.

Adrián skončil v nemocnici s otřesem mozku a polámanými kostmi v oblasti obličeje. „Čelistní kosti polámané, dutiny polámané, nos zlomený, oční kosti. Všechny kosti na tváři, uvedl primář, jaké existují, tak měl zlomené,“ dodala přítelkyně.

„Jednoduše náš chlapec pochybil, měl vypito. My jsme se jim byli omluvit, ale nebyli doma,“ uvedla rodina sedmnáctiletého chlapce. „Si to zle vysvětlil náš chlapec, on si myslel, že on je otravuje anebo co. A oni popíjeli na cestě a ublížil mu. Vím, že jsou na tom stokrát hůř, ale nás to tak strašně mrzí,“ dodala rodina. Případem se zabývá slovenská policie, která mladíka obvinila z ublížení na zdraví a výtržnictví.