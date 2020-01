Pohled na její dno do hloubky 138 metrů obdivují každý rok tisíce turistů, bohužel přitahuje i sebevrahy. Propast Macocha v Moravském krasu si hned na začátku roku 2020 připsala další oběť, skok do hloubky nepřežil mladý muž.

Podle informací Blesk.cz spáchal sebevraždu na Nový rok. Na nedalekém parkovišti zanechal automobil a z Horního můstku se vrhl do propasti.

„Jeho totožnost známe, jde o osmadvacetiletého muže. Případ vyšetřujeme jako sebevraždu,“ potvrdil neštěstí policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Skokům nelze zabránit

Bezvládného těla si všiml ve čtvrtek odpoledne zaměstnanec správy Punkevních jeskyní. „Nemohu s ohledem na policejní vyšetřování uvést žádné informace. Zabezpečit propast a její okolí tak, aby tam nikdo neskákal, je pro nás technicky nemožné,“ vyjádřil se vedoucí Punkevních jeskyní Hynek Pavelka.

Video Mladý muž spáchal sebevraždu skokem do propasti Macocha.

Podle policejních statistik spáchalo za posledních pět let sebevraždu skokem do světoznámé propasti více než deset osob. Celkový údaj od doby zpřístupnění jeskyní a propasti veřejnosti se blíží stovce. Jednou z nejznámějších obětí byl továrník Lassekr, který se do Macochy vrhl v roce 1888.