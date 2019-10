„Voda měla devět stupňů plus, bylo to jak kafe. Ale každý si to užil, plavat v takové přírodní scenérii je radost,“ usmíval se Josef Ježek (65), který přijel na jih Moravy z Dvora Králové nad Labem. Otužování se věnuje takřka 30 let. Nejvíc si však cení svého účinkování v úspěšném filmu Bába z ledu. „Užili jsme si to a trochu tu naši vášeň zpropagovali."

Zájemce museli letos odmítat

Letos měli při přípravě Divíškova memoriálu pořadatelé zamotanou hlavu. „Zájem o účast byl obrovský, nejméně další čtyři desítky lidí jsme museli odmítnout,“ řekl Michal Moravec z oddílu zimního a dálkového plavání Fides Brno.

délka: 00:21 Video Otužilcům začala v Punkevní jeskyni nová sezóna TV Blesk Zdeněk Matyáš

Plavání v říčce Punkva vyzkoušel jako první v červnu 1949 Oldřich Liška. V říjnu téhož roku následovalo první oficiální zahájení zimní sezóny otužilců veřejnou plavbou v Punkvě účasti známého brněnského sportovce Tunála Karla Divíška. Od té doby zahajují otužilci svou sezónu vždy první říjnovou neděli v Moravském krasu.