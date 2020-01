„Zmizení pejska jsme měli nahlášeno na konci prosince. Zoufalý majitel prohledal všechna místa, která ho napadla, ale už nevěděl, kde by jeho chlupáč mohl být. Pomohla až náhoda,“ uvedla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Sám by se z díry nedostal

Na okraji Břeclavi zaslechl po pár dnech náhodný kolemjdoucí žalostné skučení z nedaleké hluboké jámy. Okamžitě přivolal strážníky. „Pes byl relativně v pořádku. Samota spolu s několikadenním půstem ale pro něj jistě byla velmi stresující,“ upozornila Rigó.

Pozorný nálezce zachránil pejskovi bezpochyby život, zvíře by nemělo sebemenší šanci se samo z jámy dostat. Jak se do ní dostal, je otázkou, jedním z možných vysvětlení je to, že se lekl nějaké odpalované petardy. „Šťastný majitel si svého chlupáče hned převzal a postaral se o něj,“ dodala mluvčí břeclavských strážníků.

VIDEO: V Břeclavi strážníci už několikrát zasahovali i kvůli labutím. Ty si totiž občas vyjdou na procházku do rušné části města.