Beran

Není na škodu, že budete mít tendenci seznamovat se s novými lidmi, ať už jste kdekoliv. Nikdy nevíte, co dobrého vám to může přinést. Situace, v níž se nacházíte, je vhodná pro upevnění rodinných vazeb. Nestihli-li jste počít dítě, neodkládejte to.