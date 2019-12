Na začátku prosince došlo ve slovenském Hronci k otřesnému činu! Otec Marek K. (30) surově a brutálně napadl svého teprve čtyřletého syna Martínka! Měl po něm mimo jiné i skákat. Chlapeček skončil s vážným zraněním v nemocnici. Rodiče od miminka odběhli jen na patnáct minut: Krysy mu zatím sežraly půlku obličeje!

„Když jsem přišla, Maťko ležel na zemi a byl v bezvědomí. Je mi to tak líto,“ řekla Novému Času maminka Monika (24). Chlapeček, který utrpěl vážné poranění mozku a vnitřních orgánů, musel být dvakrát operován. V současné době je jeho stav stabilizovaný.

Policie na místě, kde k činu došlo, zadržela otce dítěte Marka K. (30). Nejprve se údajně policii snažil nalhat, že chlapec spadl na linku. Policisté a záchranáři ale poznali, že je vše jinak, a tak Marka na místě zadrželi. Soudce ho pak poslal do vazby.

Nemocnici už zná

Martínek (4) ale nebyl v nemocnici poprvé. Minulý rok ho údajně jeho otec napadl a vybil si na něm svou zlost. Tenkrát ale jeho stav nebyl tak vážný, aby ho lékaři museli operovat. Chlapec pak v lednu tohoto roku putoval do dočasné péče k jedné z babiček. Dlouho tam ale nezůstal, po tahanicích o dítě soud vrátil dítě rodičům. Týrání se totiž prý nepotvrdilo. Řidiči neuhnuli sanitce s miminkem: Eliška (9 měs.) zemřela! Babička poslala drsný vzkaz viníkům

Pracovníci Obecního úřadu v Hronci během roku 2019 dělali v domě rodiny namátkové kontroly. Podle starosty navštívili rodinu celkem jedenáctkrát. Serveru Nový Čas se však ozval zdroj, který tvrdí, že situace v rodině nikdy nebyla tak pohodová, jak se úředníkům zdálo.

„Nemlátil jen chlapce, ale i ji. Hlavně když byl opilý. Žárlil na ni. Byl přesvědčený, že to není jeho syn, předtím se totiž rozešli a pak se dali opět dohromady a narodil se jim malý,“ uvedl zdroj Nového Času. Matka Monika tvrdí, že jeho obavy byly neopodstatněné. „Není to pravda. Maťko je jeho syn, ale blíž se k celé věci nebudu vyjadřovat, případ vyšetřuje policie.“ Viki (4) má nejhorší stupeň rakoviny: Nádor jí ochromil nožičky! Lékaři vytrhali i zoubky

Dítě v žumpě!

Policie po útoku na malého Martínka prohledávala i okolí domů. Podle Nového Času se objevila informace, že Monika doma porodila a zbavila se nenarozeného dítěte tím, že ho hodila do žumpy. To se ale nepotvrdilo. Monika připustila, že potratila, došlo k tomu ale prý v nemocnici.

Dopisy z vězení