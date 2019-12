Řidiči neuhnuli sanitce s miminkem: Eliška (9 měs.) zemřela! Babička poslala drsný vzkaz viníkům

Devítiměsíční Eliška musela být urgentně převezena sanitkou do nemocnice. Pohled rodičů na reakce řidičů při „uhýbání“ sanitce je natolik vytočil, že se Eliščina babička do řidičů nehezky opřela! Děťátko totiž celou cestu bojovalo o život. Bohužel marně...

Eliška z Kežmarku na Slovensku potřebovala být nutně převezena do popradské nemocnice kvůli zhoršení zdravotního stavu. Rodina byla cestou svědkem nechápavého a arogantního jednání řidičů, kteří nebyli schopni uhnout houkající sanitce. Máma ubodaného Tomáše (†16) v šoku: Propuštění obviněné Judity (16) chtěla i jeho škola!

„Chci vzkázat těm odpovědným řidičům, kteří v pátek ráno mezi osmou a půl devátou jeli do Popradu a byli lhostejní k tomu, že jede sanitka s houkačkou a nepustili ji,“ napsala rozhořčená babička Elišky, „Byla v ní moje vnučka. A nakonec svůj boj prohrála,“ cituje Helgu server Pluska.sk.

„Potřebovala rychlou pomoc. Vy, arogantní svině, jste ji blokovaly. Snad až budete mít někdy v sanitce svého milovaného, tak ho ostatní pustí a nebudou arogantní, jak jste byly vy,“ napsala dál. Dodala, že nikdy nezažila takovou bolest, jakou teď celá její rodina prožívá.

Nejvíc ji asi vytočil řidič, který před vjezdem do nemocnice záchranku zablokoval. „Arogantně se rozčiloval, co po něm řidič sanitky chce, když ho žádal, aby uvolnil cestu. Každému se všechno vrátí, doufám, že i vám. Mně se už moje děvčátko nevátí. A to i kvůli vám,“ napsala Pluska.sk. Hrůzné detaily vraždy Terezy (†18): Daniel ji podřízl v mafiánském stylu! Pak se tím chlubil na internetu

Do situace se vložila i Jessica, matka Elišky a dcera Helgy. „Byla jsi silná a bojovala jsi do poslední chvilky. Děkuji, že jsi vydechla až tehdy, když jsem přišla já, počkala jsi na mě. Miluji tě a vždy budu. Dala jsi mi do života velmi mnoho. Nezapomenu na tebe nikdy. Je mi strašně líto, že ani první Vánoce nebudeš s námi,“ napsala emotivně Jessica.