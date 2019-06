Střelba na diskotéce má další smrtelnou oběť! Martin (†22) zemřel v nemocnici

V krvavý horor se proměnila páteční vesnická zábava v obci Horovce na Slovensku. Šestatřicetiletý muž tu vytáhl zbraň a začal střílet do lidí. Během incidentu přišel o život mladý Jakub (†20). V úterý zemřel další z postřelených mladíků Martin (†22). Střelec Martin C. skončil před Okresním soudem v Trenčíně, který o něm v pondělí rozhodoval téměř tři hodiny. Nakonec ho poslal do vyšetřovací vazby.