Záhadná smrt Slávky a Filipa ve studni: Zabíjela toxická látka? Zanechali po sobě 4 děti

Filip (†30) chtěl jenom vyčistit studnu, jak to dělal už několikrát. Když sestoupil po žebříku do 6metrové hloubky, nastalo ticho. Policistova manželka Gabika začala zběsile křičet a na dvoře nastala panika. „Venku na cestě byla i Slávka, ona byla vždycky taková akční, každému pomáhala, tak se tam rozběhla. Hned po žebříku vlezla za Filipem do studny, že ho vytáhne,“ popsali sousedé.

Avšak i ona zůstala uvězněná uvnitř. Na pomoc jim přišel i Slávčin manžel Andrej. „On tam byl chvilku a už mu pomáhali nahoru, protože se mu těžce dýchalo. Nedokázal ani stát na nohách. Volali se hasiči, kteří jednali okamžitě. I hasič, který tam šel bez masky, zůstal omámený a museli ho zachraňovat,“ doplnil soused. Když hasiči vytáhli oběti ze studny, zoufale se snažili je vzkřísit. Neuspěli však a přivolaný lékař už mohl jen konstatovat smrt.

Slávka byla matkou 15leté dcery a 7letého synka. Filip po sobě zanechal dvě malé holčičky ve věku 3 a 2 roky. Jeho manželka se zhroutila a musí nyní svým dceruškám vysvětlit, že jejich tatínek se již domů nevrátí. Dívky prý byly na otce velmi vázané. „Ony se na něho velmi těšily, když přišel z práce,“ popsal rodinný známý Jozef. Na místě kruté tragédie museli zasahovat i psychologové.

Filip byl policejním vyšetřovatelem v Senici a lidé si jej pamatují jako stále usměvavého a plného života. Práci prováděl zodpovědně a staral se o rodinu. Koupili si nový dům, ve kterém žili teprve několik měsíců. Slávka pracovala jako podnikatelka a aktivně sportovala. Věnovala se badmintonu a tenisu, a dokonce trénovala i děti. Všichni ji popisují jako člověka, který by nikdy nikomu neodmítl pomoc.

Zabíjel čpavek nebo oxid uhličitý

Ve studni naměřili vyšší podíl čpavku, metanu a oxidu uhličitého. Výskyt čpavku je podle chemika velmi neobvyklý. „Neumím si představit, co tam dělal čpavek, který se vypařuje např. z fekálií nebo z mrtvých živočichů v rozkladu. Metan se na Záhoří v studních vyskytuje, ale ne v tak nízkých hloubkách jako tady, až někde v 60 metrech. Ještě jsem se s něčím takovým u studní nesetkal,“ oznámil nevěřícně chemik.

„Může to být i čpavek, ale to by tam musela být nějaká nádoba, protože čpavek se běžně v přírodě nevyskytuje v takových koncentracích. Ve všech studních se shromažďuje oxid uhličitý. To je plyn, který vzniká při kvašení. Když je to třeba nečistá voda, řasy nebo vodní rostliny produkují oxid uhličitý. Ten je těžší než vzduch, takže se shromažďuje dole – ve studních, jeskyních, ve vinných sklepech nebo tam, kde se skladuje ovoce. Když jde někdo do studny něco vyčistit a je tam dostatečně dlouho, tak se může otrávit do bezvědomí. Srdce ještě pracuje a dochází k ucpání dýchacích cest, případně k zadušení zvratky,“ napsal pro Čas.sk záchranář Viliam Dobiáš.

„Za účelem stanovení přesné příčiny úmrtí osob byla nařízená pitva,“ informovala mluvčí policistů Trnavského kraje Mária Linkešová. Teprve ze zprávy lékaře bude jasné, která z toxických látek ve studni skutečně zabíjela.