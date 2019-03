Na místo jede chemická laboratoř z Tišnova. Neštěstí se stalo v domě v centru města. V přízemí je firma, nad ní jsou byty, podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky ale nebyla nutná evakuace. Zřejmě šlo o plyn.

„Přízemí je firemní, ale nepracuje se tam s nebezpečnými látkami. Nad přízemím jsou byty. V nich jsme ale koncentraci nenaměřili, takže je to asi v pořádku,“ upřesnil Mikoška.

V budově zasahovaly čtyři posádky záchranné služby. „Pacienti se nadýchali neznámé toxické štiplavé látky s dráždivými účinky. My jsme jim poskytli kyslíkovou terapii a převezli do znojemské nemocnice. Neměly by být ohrožené životní funkce a jejich stav by neměl být vážný,“ řekla mluvčí záchranky Bothová.

VIDEO: Takhle vypadá zásah protichemické jednotky hasičů.