Adriana (16) se zotavuje z tragické nehody: O smrti kamarádky Evy (†17) ještě neví!

Do Štědrého dne zbývaly pouhé dva dny, když studentky Adriana K. (16) s Evou (†17) nasedly do auta, které řídil jejich 18letý kamarád. Nezkušený šofér jel podle policistů rychleji, než měl, svůj vůz nezvládl a v zatáčce měl způsobit nehodu s protijedoucím autem. Adriana se při bouračce velmi vážně zranila a reálně hrozilo, že se nedožije druhého dne. Zraněná dívka ale svůj boj vyhrála a čeká ji dlouhá rehabilitace. Eva takové štěstí neměla. Svým zraněním na místě podlehla.

Na poslední adventní neděli před minulými Vánocemi Alena K. z Bělé nad Radbuzou nejspíš do konce života nezapomene. Její dcera Adriana totiž seděla v autě, jehož 18letý řidič mezi Ždánovem a Draženovem na Domažlicku ve vysoké rychlosti přejel do protisměru, kde se jeho vůz střetl s protijedoucím autem.

Nehodu nepřežila Adrianina kamarádka Eva (†17). Adriana utrpěla velmi vážná zranění, se kterými ji do plzeňské fakultní nemocnice transportoval vrtulník. „Řekli nám, že neví, jestli to přežije do druhého dne, že jsou tam mnohočetné zlomeniny, úraz hlavy, vnitřní krvácení,“ popsala hororové chvíle pro TV ZAK Adrianina maminka Alena.

Po dvou dnech studentka přišla o ledvinu a dodneška podstoupila už čtyři operace, nicméně lékařům se podařilo zachránit jí život. V půlce ledna pak lékaři Adrianu probudili z umělého spánku. Z nejhoršího je už dívka venku, cesta zpět do normálního života bude ale dlouhá a trnitá.

Uvědomuje si to i Alena. Maminka počítá s tím, že dceřina léčba spolkne hodně peněz. Založila proto transparentní účet, skrze který může rodinu kdokoliv finančně podpořit. Peníze budou třeba. „Chtěla jsem jí hlavně koupit kvalitní matraci a polohovací rošt,“ popsala maminka priority.

Pohodlné místo na ležení bude pro Adrianu velmi důležité, utrpěla totiž zlomeninu pánve. Na lůžku tak stráví hodně času. Adrianu také čekají lázně a rehabilitace, což jistě nemalé prostředky spolkne také.

Kromě zdravotních komplikací čeká Adrianu vyrovnání se s Evinou smrtí, o které zatím neví. „Už na základní škole se jí zabila spolužačka, to nesla těžce. Mám z toho strach,“ řekla Alena se slzami v očích televizi ZAK.