Veterináři sledovali podivný chov už dva roky. „Při kontrole v září zjistili celou řadu závažných porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Dodal, že podmínky chovu a s tím spojený stav psů se oproti minulým kontrolám výrazně zhoršily. Majitelky podle něj neprojevily žádnou snahu o nápravu, a to přesto, že už v červnu slíbily umístit své psy postupně do adopce.

V takové stavu zvířecí záchranáři retrívry převzali | Pes nejvěrnější přítel

Špinaví, páchnoucí

Při zářijové kontrole ženy veterináře vůbec nepustily do svého domu. Předvedly jim jen sedm psů. „Naprostá většina z nich se nacházela ve zhoršeném výživném stavu, někteří evidentně potřebovali ošetření od soukromého veterinárního lékaře, které pro ně chovatelky nebyly schopné zajistit. Krmivo, které předložily, bylo nedostačující,“ popsal mluvčí s tím, že psi byli znečištění a zapáchali výkaly. Během kontroly byli bojácní, nesocializovaní a jevili příznaky stresového chování.

Dobrovolníci museli napřed psy zbavit zdredovatělé srsti slepené výkaly | Pes nejvěrnější přítel

Nevysvětlená úmrtí

Otřesně to vypadalo i na pozemku, kde ženy retrívry chovaly. Všude se povalovalo harampádí se spoustou ostrých hran, o které se zvířata mohla poranit. Psi navíc v domě i umírali. „Chovatelka nebyla schopna vysvětlit nedávný úhyn a poranění dvou psů,“ potvrdil Petr Majer.

Někteří psi měli krvavá zranění, která majitelky nedokázali veterinářům vysvětlit | Pes nejvěrnější přítel

Mohli uhynout další

Veterinářům bylo jasné, že majitelky drží další psy zavřené v domě. Ukázat je ale odmítly a inspektory dovnitř nepustily. Ti proto navrhli psy odebrat do náhradní péče. Podle nich reálně hrozilo, že by mohli uhynout. Ženám také navrhli pozastavit chov psů.

Retrívrům hrozila smrt. Majitelky se jich vzdaly, veterináři podali trestní oznámení

Množírnu prověří policie

Jana Tomková s dcerou se pak spojily se zástupci spolku Pes nejvěrnější přítel, a dobrovolně jim předaly 38 kříženců retrívrů. „Potvrdilo se tak podezření, že v domě dlouhodobě probíhal ve zcela nevhodných podmínkách chov většího počtu psů a chovatelka při předchozích kontrolách záměrně předváděla jen část z nich,“ uvedl mluvčí s tím, že Krajská veterinární správa využila novely zákona a podala trestní oznámení pro podezření na chov v nevhodných podmínkách, tedy množírnu. Policisté se jím už zabývají.

Jana Tomková reportérkám Blesk tlapek tvrdila, že své psy měla ráda | Kateřina Lang

Odpadky a výkaly

Inspektoři se chtěli přesvědčit, že ženy před nimi už žádné další psy neskrývají. K Tomkovým se proto vydali znovu v říjnu. „Poprvé byli vpuštěni chovatelkou do domu,“ řekl mluvčí s tím, že žádní psi už uvnitř nebyli. Dvůr a zahrada byly ale stále zavaleny harampádím a odpadem. „Místnosti byly silně znečištěné od starých vrstev psích výkalů,“ uvedl. Dodal, že obě ženy pak podepsaly čestné prohlášení, že žádné psy už nechovají.

V tomto prostředí plném odpadu a harampádí ženy smečku 38 psů chovaly | Jana Ulrichová

Smečka pro dceru

Blesk tlapky s původní majitelkou psů Janou Tomkovou mluvily. To, že by psy týrala, ale popřela, tvrdila, že je chovala kvůli své nemocné dceři, která je měla ráda a nechtěla se jich vzdát. „Já s tím obviněním nesouhlasím, vždyť my jsme ta zvířata měly rády. Mně se po nich stýská,“ řekla s tím, že vše je dílem sousedů, kteří se jí mstí.