Nech se inspirovat naší mapou a cestuj se psem. To je moto webu Psí místo, kde vzniká pro pejskaře velmi užitečný pomocník. Je jím mapa dog friendly míst, tedy míst, kde návštěvníky uvítají i s jejich čtyřnohými parťáky.

Podobných míst v poslední době přibývá. Hoteliéři, majitelé kaváren a penzionů už si začínají zvykat, že lidé cestují i se svými psy a chtějí pro ně stejný komfort, jako pro sebe. Nechtějí s nimi nocovat pod širákem a uvazovat je venku před restauracemi. Chtějí s nimi sdílet vše stejně jako doma.

Pes je parťák a chce se svým člověk sdílet vše | Miloš Jaroš

Hotely i pláže

Aby hledání takových podniků bylo co nejjednodušší a nejpřehlednější, vznikla mapa dog friendly míst. „Jsou v ní kavárny, restaurace, hotely, kempy, pláže, vycházkové trasy, výběhové louky, ale i veterinární ambulance a parkoviště, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku,“ popsala autorka projektu Zuzana Filipová. „Cílem je usnadnit plánování výletu a dovolené se psem. Jen mapu otevřete a hned víte, kde jste všichni vítáni,“ dodala.

Zanedbaná Barunka měla být svačinou pro hada. Najde hluchá fenka po léčbě konečně lásku?

Přidejte místo

Interaktivní mapa, kde je v současné době už na 500 míst, je navíc komunitní. Vhodné místo díky tomu do ní může přidat kdokoli, Zuzana Filipová ho pak už jen zkontroluje. Dostupná je přitom nejen na webu psimisto.cz, ale i na facebooku Psí místo a instagramu psi_misto.

Mapa je komunitní, kdokoli do ní může nově objevené dog friendly místo dopnit | Psí místo

Stačí napsat

Pokud chce někdo do mapy přispět a neví jak, nebo na to prostě nemá čas, může kontaktovat přímo autorku projektu. „Stačí, když mi napíše na mail zuzka@psimisto.cz nebo na sociální sítě Psí místo, a já to tam doplním,“ uvedla Zuzana Filipová.