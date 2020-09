Zubožené psy a kočky přepravované z Bulharska do Německa objevili při silniční kontrole severočeští celníci. Zvířata vezl dopravce bez náležitých dokladů, navíc bez vody a krmení. Jeden pes byl už polomrtvý, skončil proto na klinice na kapačkách. Ostatní zvířata byla převezena do útulku.

Celníci šest koček a sedm psů objevili v dodávce s bulharskou značkou, kterou kontrolovali na dálnici D8 u čerpací stanice u Siřejovic. „Kontrolou nákladového prostoru bylo zjištěno, že se zde nacházejí v klecích a přepravkách kočky a psi, kdy minimálně jeden pes byl ve špatném zdravotním stavu. Na místo byli proto okamžitě přivoláni pracovníci krajské veterinární správy,“ uvedl Lukáš Novák z ústecké celní správy.

Jeden z převážených kocourků nemá očičko | Jana Ulrichová

Klinika a útulek

Vzhledem k tomu, že doklady všech zvířat byly neúplné a jeden pes potřeboval akutní péči, rozhodl veterinární lékař o jeho převezení na kliniku. „Ostatní zvířata byla pracovníky krajské veterinární správy zajištěna a následně předána do dočasné péče do útulku pro opuštěná zvířata v Řepnici,“ dodal Lukáš Novák.

Slepé na jedno oko je i jedno ze štěňat | Jana Ulrichová

Zablešení, nemocní

Psi byli podle vedoucí útulku Miluše Maskulanisové velmi vystresovaní, dehydratovaní, zablešení a plní červů. „Štěňata a koťata už v útulku pookřála, dvě dospělé fenky jsou ale stále ve stresu,“ uvedla. Zvířata na tom nejsou dobře ani zdravotně, jedno kotě a jedno štěně jsou bez oka, u jedné z fenek bylo zjištěno infekční onemocnění anaplazmóza. Půlroční štěně barzoje, které na tom bylo nejhůře, je stále na kapačkách na veterinární klinice, kde bojují o jeho život.

Neúplné doklady

Bulhaři, kteří zvířata převáželi, neměli v pořádku potřebné veterinární doklady. „Chyběl tzv. traces, což je doklad potřebný k tomu, aby se zvířata dala během přepravy kontrolovat, a v očkovacích průkazech nebyla vyplněna jména majitelů,“ uvedl ředitel Krajské veterinární správy v Ústí nad Labem Petr Pilous. „Zvířata nebyla navíc dostatečně napájena a jedno, barzoj, leželo a nebylo schopno vstát. Proto naši inspektoři rozhodli, že transport zastaví a zvířata nechají přemístit do útulku a barzoje na kliniku v Litoměřicích, kde je dosud,“ dodal.

Štěňata jsou vyhládlá, během cesty evidentně strádala | Jana Ulrichová

Uhradí náklady?

O dalším osudu zadržených zvířat se rozhodne v nejbližších dnech. „Čekáme na to, zda bulharský dopravce doloží potřebné doklady, a také na to, zda se nemocný barzoj uzdraví. Pokud vše doplní včetně jmen majitelů psů, budou jim zvířata vydána, samozřejmě ale po úhradě všech nákladů s tím spojených,“ řekl Petr Pilous. Dodal, že pokud Bulhaři požadované doklady nedoloží, propadnou zvířata státu a budou pak k adopci.

Ostatní koťata byla navíc plná červů a zablešená, jinak jsou ale relativně v pořádku | Jana Ulrichová

Podivná záchrana

Tento případ není podle Petra Pilouse bohužel ojedinělý. Podobné převozy psů, nejčastěji z Bulharska nebo Rumunska si objednávají záchranářské spolky. Často jde o nelegální transporty zvířat odchycených z ulice, kterým se pak záchranáři snaží v Německu najít nové domovy. „Záchranou bych to nenazýval, je to obchod a není to správné. Zvířata dopravou trpí, navíc je přitom velké riziko nákazy,“ řekl.