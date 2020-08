Podle obžaloby množila Wastlová psy v nevyhovujících podmínkách v bytě v panelovém domě, kde je držela pozavírané v klecích vyskládaných na sobě. Měla jich tam 79! Policisté, kteří u ní udělali domovní prohlídku, objevili dalších 18 psů v domě v Sedlci u Starého Plzence, který množitelce sloužil zřejmě jako odkladiště a pohřebiště už nepotřebných zvířat. Jejich ostatky tam našli zakopané v zemi a spálené v sudu na zahradě, mrtvoly měla schované i v mrazáku.

Mrtvoly v mrazáku, stovka čivav v klecích. Majitelka množírny vydělávala na utrpení statisíce

Jiný pes

O tom, že jak se psy obchodovala, hovořili dnes u soudu předvolaní svědci. Božena H. si u ní v inzerátu vyhlédla fenku čivavy. Když si pro ni ale s manželem do Plzně přijeli, nabídla jim Wastlová jinou fenku. „Ta se mi ale nelíbila, byla černá a já chtěla hnědou. Nakonec mi ukázala malé štěně, které ale ještě muselo být u matky. Zaplatila jsem 5000 korun zálohy,“ popsala svědkyně, která si pak podle svých slov koupi psa rozmyslela.

Špína a zápach

Svědkyni se nelíbilo chování Wastlové a hlavně prostředí, v němž psy měla. Byli totiž podle jejích slov zavření ve dvou špinavých přepravkách, které zapáchaly výkaly. „Cítit byli i ti psi. Určitě v těch přepravkách byli delší dobu,“ vysvětlila žena s tím, že od smlouvy proto chtěla odstoupit, peníze už ale nazpět nedostala.

Video Množírna čivav na Plzeňsku: Týrání psi trpěli v rodinném domku - FTV Prima

Apatické štěně

Podobně dopadl i další svědek, který si pro štěně čivavy přijel k Wastlové z Prahy. „Bylo apatické, paní Wastlová tvrdila, že je to reakce na očkování. Nezdálo se mi to, nechtěl jsem ho, byl to ale dárek pro dceru, která bez psa odjet nechtěla,“ řekl s tím, že nakonec proto podlehl jejímu citovému nátlaku a štěně za 10 000 korun koupil. Fenečka byla ale stále apatická, nejedla, a proto druhý den přivolal domů veterinářku. „Řekla, že je nemocná, že hrozí, že zemře, že ji máme reklamovat,“ popsal.

Množitelka týrala stovku čivav, mrtvé pálila v sudech a zakopávala. K soudu se jí nechce

Přestala reagovat

Svědek okamžitě zavolal Wastlové, ta ale štěně odmítla přijmout zpět. „Přesto jsme se za ní rozjeli a zvonili tak dlouho, dokud nevyšla před dům. Nechtěl jsem peníze zpět, chtěl jsem, aby na své náklady štěně vyléčila, pak bychom si ho opět vzali,“ řekl. Psa už ale nikdy neviděl, a nedostal zpět ani peníze. Wastlová mu přestala zvedat telefon, na SMS nereagovala a když se mu podařilo dovolat se jí z jiného čísla, vše zapřela. Zapírala i včera u soudu. Tvrdila, že vše bylo jinak, a že peníze vrátila.

Rozsudek v nedohlednu

Hlavní líčení bude ještě dál pokračovat, rozsudek je zatím v nedohlednu. Obhájce Wastlové chce totiž vyslechnout všechny svědky.