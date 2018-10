80 čivav z množírny schovali na tajné místo. Hamižná „chovatelka“ po nich pátrá

Chovatelce hrozí zatím obvinění ze tří trestných činů. „Je dáno podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat v jednočinném souběhu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a dále přečinu neoprávněné podnikání,“ řekla k případu plzeňská policejní mluvčí Hana Rubášová.

I přesto, že od začátku celé kauzy utekly už více než tři měsíce, žena zatím obviněna nebyla. Podle policie hlavně proto, že jde o rozsáhlý případ. Pokud by se ale chovatelku podařilo za tyto trestné činy odsoudit, mohla by skončit ve vězení až na pět let.

Video Množírna čivav na Plzeňsku: Týrání psi trpěli v rodinném domku - FTV Prima 360p REKLAMA

Čivavy už nejsou v plzeňském útulku

V plzeňském útulku se měli ošetřovatelé o čivavy starat až do začátku soudního líčení. Jenže náklady na péči o takového množství psů se vyšplhaly na částku kolem dvou milionů korun, a tak policie přistoupila k jejich převozu.

„Pokud policie zajistí majetek velkého rozsahu, ke kterému nemá sám kapacitu ho spravovat, může správou majetku pověřit Územní pracoviště pro zastupování státu ve věcech majetkových a to se stalo v tomto případě,“ uvedla ředitelka majetkového odboru Linda Hejlová. Odebraní psi odjeli do několika různých zařízení, ve kterých je pro ně dostatek místa a také komfortu.

Zvířata, která žila většinu života v kleci, se učí chodit na vodítku a poznávají život venku. | Linda Hejlová, odbor Hospodaření s majetkem státu Plzeň

„Jezdíme čivavy pravidelně kontrolovat, začínají se socializovat a už nejsou tak vystrašené. Kde konkrétně pejsky máme, to po dohodě s orgány činnými v trestním řízení nebudeme sdělovat. Víme totiž, že se je chovatelka snaží všemožně dostat zpět. Můžu vás ujistit, že jsou v zařízení, které je specializované pro péči o psy a daří se jim velmi dobře,“ dodala Hejlová.

Zachránění psi zůstávají majetkem pochybné chovatelky

„Máme velké obavy, aby z útulků nešla zvířata do adopce ještě před začátkem soudního líčení. Chovatelka má totiž síť spolupracovníků a hrozí, že by je adoptovali lidé, kteří by čivavy vrátili do chovu paní Wastlové,“ vysvětlila Tereza Plicka z nadace Hlas zvířat, která na celý případ úřady upozornila.

Něco takového ale nehrozí, většina fen musela být ze zdravotních důvodů vykastrovaná. A tak pro chovatelku ztrácí hodnotu. Štěňata se přitom prodávala za částky kolem 15 tisíc korun.

Nový trend množíren může dopadnout tragicky: Rosie už neměla s pejskem nic společného

Dům hrůzy šokoval i inspektory

„Za svoji praxi jsem nic podobného nezažil. V domě je obrovský zápach a klece jsou plné výkalů. Na místě je i několik mrtvých zvířat,“ popsal v červenci situaci v Sedlci vrchní inspektor Marek Svoboda.

Rodinný dům na Plzeňsku měl chovatelce sloužit jen jako odkladiště starých a nemocných zvířat. Dožívat tady měli bez jakékoli péče, možnosti venčení a dostatku potravy. Policisté pak na zahradě našli sud se spálenými zvířecími ostatky, které byly zakopány i na mnoha místech zahrady.

Video Záběry z panelákového bytu v Plzni, který fungoval jako množírna. - PČR 1080p 720p 360p REKLAMA

Mezi „uskladněnými“ zvířaty v domě našli inspektoři krajské veterinární správy nejen čivavy, ale i jezevčíky a dva velké psy, kteří běhali po zahradě.

Samotnou množírnu pak chovatelka provozovala v bytě paneláku v Plzni na Vinicích. V pokojích měla instalované několikapatrové klece se zvířaty. Podle sousedů o množírně všichni domu věděli: „Bylo to naprosto příšerné, nedalo se větrat, z bytu šel velký zápach a policie s tím nikdy nic neudělala. Volali jsme jí mnohokrát.“ Policisté z bytu nakonec vynosili téměř osmdesát psů.

Tři fenky z Chanova na pokraji smrti. Zachránili je dobrovolníci, štěňata nepřežila

Podezřelá chovatelka se snaží zvířata dostat zpět

Paní Ingrid ze Strážnice spolupracuje se spolkem, který zachraňuje psi z nevhodných podmínek. Takovým zvířatům poskytuje dočasnou péči, než jim organizace najde nový domov. Letos v září k ní plzeňská chovatelka přijela. „Hrozně mě to překvapilo. Běhala kolem domu a fotila si moje psy na zahradě. Řekla mi, že jsem jí ukradla tři čivavy. Byla jsem ve velkém šoku, a tak jsem zavolala policii,“ uvedla.

Během vyšetřování se ukázalo, že chovatelka nemůže svoje obvinění nijak prokázat. Paní Ingrid nebyla ale jediná pracovnice dočasné péče, kterou během září chovatelka takto navštívila.

I přesto, že má žena z Plzně už mnoho let chov zvířat zakázaný, zřejmě se snaží ve výnosném obchodu se psy pokračovat. Že může skončit ve vězení, jí zřejmě vůbec nevadí. „Vyhrožovala i mojí veterinářce, že jí bude žalovat o ušlý zisk, pokud některou z mých fenek v péči vykastruje,“ uzavírá paní Ingrid.

Zajímají vás psí a kočičí příběhy? Sledujte naše sociální sítě Blesk tlapky: Jsme na Instagramu, Facebooku a máme i YouTube kanál.