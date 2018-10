Tři malé fenky našly nový domov. Jedno štěně skončilo až na druhém konci republiky v Jablonci nad Nisou, dvě zůstala v západních Čechách. „Jednu si vzal místní pán ze Studánky. Má doma už jednoho pejska. Fenka tam bude tak mít čtyřnohého parťáka a bude si hrát i s dětmi,“ řekl zvířecí záchranář Karel Bobál.

Pro druhé štěně si z Domažlicka přijela maminka s dvěma dětmi. „Všichni už měli zamluvené konkrétní štěně. Nebylo to tak, že by přijeli a teprve na místě by se rozhodovali, které si vezmou,“ uvedl Bobál.

Tří štěňat a jejich podvyživených rodičů se před deseti dny někdo zbavil tak, že je přivázal u plotu ve Studánce. Máma a táta pejsků se ale utrhli, bránili své potomky a nechtěli k nim nikoho pustit. Lidé zavolali na pomoc policii a zvířecího záchranáře Karla Bobála, který psy odchytil a postaral se o ně v Psím domově Nora.

Rodiče musí ještě přibrat

Podvyživení rodiče štěňat se ještě zotavují z prožitých útrap. „Když jsem je vzal k sobě, měli tak o 12 kg méně, než by měli mít. To je 28 až 30 kg. Musí se dostat do dobré kondice, a tak nabírají váhu. Kdo by měl o ně zájem, může se mi ozvat. Bylo by dobré, než si pejska vezme, aby se u mne párkrát zastavil, aby se seznámili,“ vysvětlil Bobál.

VIDEO: Takhle se snažili psí rodiče bránit své uvázané potomky.