Veterináři se v nové rubrice věnují nákupu všech zvířat, v první řadě se ale zaměřili na pejskaře a milovníky koček. Právě při pořizování psů a koček totiž lidé nejvíc chybují.

V této rubrice na webu Státní veterinární správy zájemci najdou všechny potřebné informace ke správné koupi psa či jiného zvířete. | SVS

Nákup na parkovišti

Zájemci o zvíře často neřeší průkaz původu, neznají podmínky, ve kterých se štěně narodilo, a nezajímají se ani o rodiče. Obchody probíhají na ulici, bez kupních smluv a většinou i bez očkovacích průkazů.

Své o tom ví i paní Vladimíra ze Semína na Pardubicku, která si přes inzerát pořídila sedmitýdenní štěně. Starší žena jí ho předala na parkovišti u nádraží, přinesla ho schované pod kabátem.

Blesk tlapky zdokumentovaly jeden z prodejů francouzského buldočka. Množitelka ho přivezla zájemkyni na čerpací stanici v Pardubicích | Jana Ulrichová

Drahá nemoc

Štěně, za které paní Vladimíra zaplatila 4000 korun, nebylo očkované, odčervené, žena k němu neměla doklady ani kupní smlouvu. „Hned jsem věděla, že je to špatně. Pohled na štěně mě ale dojal. Nemohla jsem ho tam už nechat,“ řekla paní Vladimíra, která pak do štěněte, které dostalo jméno Fíbí, investovala další nemalé peníze - za jeho léčbu. Fenka si totiž přinesla životu nebezpečnou parvovirózu.

Vladimíra Fialová ví, že udělala chybu. Fíbí ale miluje a už by se jí nevzdala. | Jana Ulrichová

Takhle ne

Právě před takovými nákupy veterináři na svém webu varují. „Kupující by měl vždycky chtít vidět psa v místě chovu. Pokud se prodávající začne vymlouvat, nechce to místo, ostatní štěňata a rodiče ukázat, je to signál, že asi bude něco v nepořádku,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Závazek na léta

Lidé by se ale měli zamyslet ještě před samotným nákupem. Pečlivě by si měli promyslet, zda si psa vůbec pořídit. Měli by zvážit své finanční a časové možnosti, i to, že je to závazek na několik, třeba i 15 let. Zamyslet by se měli i nad volbou rasy. „Určitě by neměli podlehnout tomu, že jde zrovna o módní plemeno. Jiný pes se hodí ke starší paní v paneláku, jiný k aktivnímu mladému člověku,“ dodal mluvčí.

Zvažte adopci

Pokud nechce potencionální majitel psa podpořit množitele, měl by se rozhodnout pro zvíře z ověřené chovatelské stanice. V takovém případě ale musí počítat s vyšší pořizovací cenou. Za zvážení proto stojí i adopce, mnoho nádherných zvířat čeká v útulcích na nový domov.

Blanka Jirásková brzy pochopila, že Maxe koupila od množitelky | Jana Ulrichová

Zkuste kvíz

Veškeré tyto rady jsou přehledně shrnuty na webu Státní veterinární správy v rubrice nazvané Nákup zvířat https://www.svscr.cz/na-co-si-dat-pozor-pri-nakupu-psa-na-inzerat-informace-nove-na-webu-svs-2/. Její součástí je i zábavný kvíz s devíti otázkami, ze kterého zájemci zjistí, zda dokážou rozpoznat podvodné jednání nebo chov v nevhodných podmínkách.