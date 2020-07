Otřesný případ týrání zvířete, jaký nemá v Česku obdoby, vyšetřují policisté v Plzni. Student medicíny Martin Š. (25) tam dělal drastické pokusy na svém psu. Nebohý Artuš mučení málem nepřežil. Následky si zřejmě ponese už do konce života.

Šílený medik, který se občas podle svědků vydával za lékaře, jako by se inspiroval nechvalně proslulým osvětimským doktorem Mengelem. Svého psa plemene jack russel teriér údajně zfetoval lékem Tramal, který si opatřoval nelegálně, a pak na něm bezcitně experimentoval. Artuš musel neskutečně trpět, svědčí o tom výčet zranění, které měl. Naštěstí jej zachránil otec vyšinutého mladíka, který psa, když viděl, v jakém stavu je, dopravil k veterinářce.

Takto medik Martin Š. svého psa zřídil | Krimi Plzeň

Nic podobného neviděla

„Takto záměrně zřízeného psa jsem za svou kariéru ještě neviděla. Při příjmu byl apatický, po celém těle měl nekrotická ložiska, která jsme již v anestezii odstranili, a měl zlomenou stehenní kost,“ uvedla pro Krimi Plzeň veterinářka Markéta Janoušková. Nebohé zvíře mělo podle ní kromě hlubokých zhnisaných ran po celém těle i poškozenou rohovku a bylo poleptané.

Veterinářka Markéta Janoušková ještě nikdy neviděla psa takto záměrné zřízeného | Krimi Plzeň

Napravují i duši

Artuše teď čeká nejen dlouhá léčba těchto četných poranění, ale i jeho duše. „Trpí samozřejmě obrovským strachem z lidí,„ dodala veterinářka, u které podle našich informací zůstane zřejmě v dočasné péči.

Týrané koně těsně před odebráním „uklidila“. Po „chovatelce“ jdou veterináři i policie

Chce ho zpět

Martin Š., který je studentem 5. ročníku medicíny, tvrdí, že svému psovi nikdy záměrně neublížil. „Mám ho moc rád, chci pro něj to nejlepší a chci ho zpátky,“ prohlásil s tím, že na různých klinikách utratil spoustu peněz za to, aby ho vyléčil. Podle lidí, kteří jej znají, není duševně v pořádku. Domnívá se, že jeho pes je nemocný, veterináři mu neumí pomoci a proto se ho pokouší léčit sám.

Obtěžoval veterináře

Podle informací Krimi Plzeň mladík s Artušem skutečně navštěvoval různé veterinární ordinace a kliniky, kde prohlašoval že u psa sám diagnostikoval různé choroby, například kýlu, zánět žláz, píštěl, kožní problémy, kvůli kterým jej oholil. Tvrdil také, že se psovi nafukují stehna plyny, které mu pak sám z těla vypouštěl.

Bude potrestán?

Otřesný případ už vyšetřují plzeňští kriminalisté. „Muž je prověřován pro podezření z přečinu týrání zvířat. Pes je aktuálně ve stabilizovaném stavu, hospitalizován na veterinární klinice,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Zubožený pejsek se teď zotavuje v péči veterinářky | Krimi Plzeň

Uplatní se novela?

Jaký trest medikovi hrozí, zatím není jasné. Policisté musí zjistit, v jakém období k týrání docházelo. Pokud k němu došlo po 1. červnu, tedy v době, kdy už vstoupila v platnost novela trestního zákona zpřísňující tresty pro tyrany zvířat, a pokud by se zároveň prokázaly u psa trvalé následky, hrozilo by mladíkovi až 6 let vězení.