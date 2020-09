Devět kangalů odebrali kvůli týrání chebští úředníci na návrh veterinářů. Zvířata patřila Turkovi žijícímu v Německu, který je v Česku množil a štěňata pak pravděpodobně prodával ostatním Turkům na psí zápasy. S majitelem pozemku v Lipové Stanislavem K., který se měl o ně starat, se zřejmě dělili o zisk. Když Stanislav K. na jaře zemřel, zůstali psi zavření v zablešených kotcích bez krmení a vody. Někteří tam uhynuli.

Marie Lokingová (48) z chebského psího útulku zachraňuje zbídačené psy. | Blesk:Zbyněk Schnapka

Jen feny a štěňata

O ty, kteří přežili, se nyní v útulku v Horní Hraničné stará tamní vedoucí Marie Lokingová, která kšefty s kangaly v příhraničí sleduje už několik let a problémy s tímto specifickým plemenem řeší opakovaně. Feny a štěňata jsou už nyní k adopci, najít pro ně správný domov nebude ale jednoduché. „Nový majitel musí mít podmínky pro jejich chov,“ řekla Marie Lokingová.

Feny a štěňata budou k adopci | Jana Ulrichová

Potřebují prostor a čas

Kangalové potřebují především velký prostor. „Chceme, aby se měli dobře,“ řekla. Zdůraznila přitom, že kangal je velké plemeno, se kterým si ne každý poradí. Psi odebraní z Lipové navíc živořili v otřesných podmínkách. „Mají už něco za sebou, něčím si prošli. Je potřeba počítat s ním, že to ze začátku nebudou žádní mazlíci, bude potřeba víc času, aby si na nové majitele zvykli,“ uvedla.

Je třeba si je získat

Zájemci, kteří by se kangalů chtěli ujmout, musí mít hodně trpělivosti. „Nejsou to kontaktní psi, člověka moc nepotřebují, je třeba si je získat,“ řekla vedoucí útulku. Dodala, že pokud by je chtěl někdo zlomit násilím, zle by narazil. „Vrátí vám to. Ne třeba zrovna hned, uloží si to ale v hlavě a jednou, až budou mít příležitost, oplatí to,“ řekla.

Týraní kangalové jsou teď v bezpečí u provozovatelky útulku v Horní Hraničné Marie Lokingové | Jana Ulrichová

Dělají, že neslyší

Kangalové odebraní z Lipové jsou podle vedoucí útulku navíc specifičtí tím, že dělají, že neslyší. „Můžete na ně mluvit, volat jménem, oni si ale stejně udělají to, co sami chtějí. S tím musí člověk počítat. Pokud na to nejste připraveni, hodně vás to zaskočí,“ popsala. Dodala, že i když potřebují hodně prostoru, na pohyb nejsou nároční. Jsou to dobří hlídači, rádi leží a monitorují svůj prostor.

Feny byly silně zanedbané, sloužily jen k rození štěňat | Jana Ulrichová

Jen jako jedináčci

K jiným zvířatům je ale Marie Lokingová nedoporučuje. „Byla bych ráda, kdyby si je vzal někdo, pro koho bude jedináček. Nemohou se pouštět ani k sobě, protože by se mezi sebou zabili,“ řekla. V rodině s dětmi naopak kangal žít může, opět ale platí, že ho musí majitel zvládat. „Když má člověk zkušenosti a dokáže ho zvládnout, pak není problém. Ale musí myslet na to, že jsou to zvířata nebezpečná už jen svou velikostí. Jsou jako buldozer, prostě jdou přes všechno,“ řekla.

Týraní kangalové jsou teď v bezpečí u provozovatelky útulku v Horní Hraničné Marie Lokingové | Jana Ulrichová

Dostanou šanci?

I když jde o velmi specifické plemeno, které není pro každého, zaslouží si tito psi nový domov a zkušeného majitele, který to s nimi bude umět. Pokud se někdo takový najde, může kontaktovat Útulek pro psy v Horní Hraničné telefonicky na pevné lince 354 434 722 nebo pak po 16. hodině přímo Marii Lokingovou na čísle 732 156 634.