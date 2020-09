Majka vlastnila mladá maminka z Děčínska, která žila jinde, než měla své dva psy umístěné. Péči o ně nestíhala, a tak nakonec obou vzdala, a Majka i jeho psí parťačku předala do útulku.

Majk je krásný mohutný pes | Jana Ulrichová

Hravý, poslušný

„Majk je krásné, ještě mladé zvíře. Povahou je to stoprocentní boxer, je plný elánu a lásky. Je to typický rodinný pes,“ popsala majitelka útulku Miluše Maskulanisová. Dodala, že Majk je velice hodný, umí si hrát, je i poslušný. „Zná základní povely, umí sedni, lehni, tedy když chce,“ dodala s úsměvem.

Jako každý boxer je Majk velmi temperamentní a hravý | Jana Ulrichová

Parťák do rodiny

Pro Majka by byl nejvhodnější rodinný dům se zahradou, kde by mohl běhat a hlídat. „Je to velký pes, čtyřicetikilová slečna by s ním měla zřejmě problém,“ řekla Miluše Maskulanisová. Dodala, že i když je Majk velmi temperamentní, rád běhá a hraje si, dlouho nevydrží. „Není na žádné velké sportovní výkony, například běhání podle kola, to pro něj není. Má rád samozřejmě procházky, takže bych ho viděla jako rodinného parťáka,“ uvedla.

Fenky má rád

Majk vychází dobře i s dětmi. „U malých dětí je ale nebezpečí, že je nechtěně v zápalu hry smete,“ dodala. To, jak se snáší s jinými psy, v útulku nevědí, raději ho k nim totiž nepouští. V bývalém domově ale žil s kastrovanou fenkou, se kterou vycházel dobře.

Majk má delší čenich, povahu má ale zcela boxeří | Jana Ulrichová

Pomáhá i spolek

Majk vyhlíží v útulku nového pána už delší dobu. Nový domov se mu pokouší najít i spolek Pomoc německým boxerům, který mu poslal na přilepšenou alespoň pamlsky a kloubní výživu. „Přála bych mu, aby se ho už brzy někdo ujal, někdo hodný, kdo mu vynahradí dosavadní strádání,“ řekla Miluše Maskulanisová.

Jako každý boxer je Majk velmi temperamentní a hravý | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Majka ujmout, mohou kontaktovat soukromý útulek Psí domov Řepnice telefonicky na čísle 602 893 442, případně mohou psát na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.