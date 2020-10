Papež do Amy, která byla tehdy ještě štěně, kopal, házel s ní o zeď a bil ji tak, že jí způsobil řadu zlomenin a vnitřních zranění. Amy, které se pak ujal spolek Pes nejvěrnější přítel, musela podstoupit několik operací. Následky, včetně psychických, měla ale až do posledních dní.

Amy její původní majitel týral, měla četné zlomeniny, kvůli kterým podstoupila několik operací | Pes nejvěrnější přítel

Pomáhali zdarma

Soud Papeže uznal vinným z týrání. „Trestním příkazem mu uložil, aby ve zkušební době dvou let nahradil škodu, kterou týráním Amy způsobil. Jednalo se zejména o náklady na její léčbu a operace,“ uvedl právník Robert Plicka, jehož advokátní kancelář Plicka & Partners od začátku záchranný spolek zdarma zastupovala.

Léčby Amy vyšla spolek na desítky tisíc korun | Pes nejvěrnější přítel

Uhradil jen zlomek

Papež to ale nesplnil. „Slehla se po něm zem, k soudům nechodil. Objevil se účelově až tři a půl roku po spáchání trestného činu, dlouho po uplynutí zkušební doby, a to ve chvíli, kdy mu reálně díky našemu podnětu hrozila přeměna v nepodmíněný trest,“ řekl Robert Plicka. Dodal, že těsně před jednáním soudu uhradil malou část celkové škody.

Pravomocně odsouzený Petr Papež s fenkou Amy | facebook

O Amy se nezajímal

Podle Plicky tyran doufal, že narazí na nezkušeného soudce, kterému to bude stačit. „Během celé doby přitom o Amy neprojevil zájem, svého jednání nelitoval a neomluvil se. Nereagoval ani ve chvíli, kdy se dozvěděl, že Amy zemřela,“ popsal právník. Podle něj navíc u soudu lhal, když tvrdil, že pravidelně sleduje její stav a ví, že se má dobře. Soud přesto rozhodl, že se Papež ve zkušební době osvědčil.

Dostal strach

Podle Plicky soudci zjevně stačilo pouze to, že Papež těsně před jednáním uhradil pouhou sedminu z celkové škody. „Zřejmě dostal strach, že půjde do vězení,“ uvedl právník. Zdůraznil přitom, že soud jednal jen díky podnětu jejich kanceláře, která žádala přeměnu podmíněného trestu na nepodmíněný.

Amy se svou dočasnou opatrovnicí, v jejíž péči už zůstane | Pes nejvěrnější přítel

Soud selhal

„Pokud by soud o přeměně podmínky nejednal, odsouzený by se o jednání nedozvěděl, nedostal by strach z vězení a neuhradil by tudíž pravděpodobně nikdy ani onen zlomek škody,“ dodal Plicka s tím, že podle jeho názoru v tomto případě soud naprosto selhal. „Zcela nepochopitelně rozhodl o osvědčení navzdory tomu, že odsouzený ve zkušební době prokazatelně nesplnil vůbec nic, co mu trestní příkaz ukládal,“ řekl.

Video Amy málem ubil k smrti. Bude tyran platit za léčení? - Kateřina Lang

Vymáhají škodu

Právní kancelář Plicka & Partners teď po tyranovi vymáhá alespoň náhradu škody, a to ve výši přes 100 000 korun, kterou spolku Pes nejvěrnější přítel přiznal soud v občanskoprávním řízení.