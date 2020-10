Přesně po roce od tragické smrti chlapce se bude celá alej stromů kácet, protože posudek zjistil, že mají už 20 let po stabilní životnosti. Na usměvavého školáka, který pomáhal celé rodině, vzpomínají všichni příbuzní. Tragédie je o to větší, že se stala během nevinné školní procházky. Starý strom nevydržel nápor větru, jeho větev praskla a Patrika zabila.

„Nedokážeme si na to zvyknout. Stále nám chybí. Jeho mladší bratříček Timotej (10) se na něj ptá neustále, byl zvyklý, že mu Paťko se vším pomůže. Všichni se trápíme, i dcera, celá rodina,“ řekla nešťastná Mária (65) Novému Času. Právě ona ho se sestrou Míšou (15), která je chlapcovým dvojčetem, doprovázela do školy.

Smutné setkání na hřbitově

Rodiče totiž tou dobou pracují. Život rodiny jako by se zpomalil utrpením a změnil v prázdnou rutinu. „Byli tu ve středu, když to byl rok od té doby. I spolužáci s učitelkami přišli k hrobu. Setkala jsem se s nimi. Hřbitov je kousek od domu,“ dodala babička. Podle ní to špatně snáší učitelka, která byla se skupinou žáků venku v osudný den.

„Ona se nám omlouvala, ale ona za to nemůže. Nedokáže se z toho vzpamatovat, až z toho onemocněla. Ona měla Paťka velmi ráda, o to je to pro ni asi těžší. Všichni trpíme,“ uzavřela Mária smutné vyprávění. „Vyšetřování nadále pokračuje,“ okomentovala vývoj případu krajská policejní mluvčí v Nitře Viktória Boloková.

Stromy v aleji pokácejí

Stromy v aleji nyní čeká pokácení. „Je naší zákonnou povinností odstraňovat překážky z okolí vodního toku, které by v případě spadnutí mohly způsobit záplavy, poškození majetku, ale bohužel, tak, jak se stalo minulý rok, i smrt nevinného člověka. V této souvislosti můžeme konstatovat, že tyto stromy představují značné riziko,“ řekl mluvčí Slovenského vodohospodářského podniku Marián Bocák.