„Byla to moje jediná dcerka, moje všechno. Můj život už bez ní nemá smysl,“ pláče Denisa. Maminka je podle Nového Času přesvědčená, že o její dceru nebylo dostatečně postaráno. Barborka měla přitom tolik plánů a prožívala svou největší lásku. Pak ale přišla krutá rána. „Nikdy nebyla nemocná, neměla žádné problémy se zdravím až do osudného dne. Začalo jí nejdříve bolet břicho. Obvodní lékařka ji proto poslala na sono. Tam jí zjistili, že má kameny a problémy se žlučníkem,“ prozradila zdrcená máma.

Po operaci skončila na JIPce

Barborku proto na konci července hospitalizovali v komárenské nemocnici. „V neděli ji přijali a v pondělí ji měli operovat. Nakonec ji neoperovali, ale poslali ji do Nových Zámků na magnetickou rezonanci, aby zjistili přesnější diagnózu,“ vysvětlila Denisa. Dodala, že dceru poté poslali do Bratislavi na pročištění žlučových cest. Zákrok proběhl v pořádku a následně byla Barborka operována v komárenské nemocnici. Mladou ženu tam po operaci žlučníku umístili na jednotku intenzivní péče.

„Barborka mi volala, že se necítí dobře a že se jí točí hlava. Měla nízký tlak a tak jí lékaři dali nohy nahoru. Potom jsem ji i v noci psala, ale to mi už neodpověděla,“ pláče Denisa. Druhé den ráno se dceři snažila dovolat, ale její snaha byla marná. „Ona mi to nebrala. Tak jsem volala snad tisíckrát na různá čísla. Nejdřív na chirurgii, potom na JIP, ale nikdo mi nebral telefon. Nakonec jsem se dovolala na ARO, kde mi řekli, že má Barborka vnitřní krvácení. Ona jim omdlela a oživovali ji celých 40 minut,“ popsala děsivé okamžiky maminka.

Barborce otekl mozek

„Měla oteklý mozek. Lékař mi řekl, že už nikdy nebude zdravá, a já jsem jen prosila, že mi to nevadí, hlavně, ať mi přežije,“ smutní Denisa. Se svou dcerou se už bohužel nikdy nesetkala. Barborku chtěli doktoři ještě operovat, ale to už nestihli. „Vykrvácela z jater a zemřela. A kdybych si sama nezjistila, kde že to mám dceru, tam mi nikdo nic nepoví. Doteď se mi nikdo neomluvil, doteď nikdo nepřišel, aby mi vysvětlil, co se vlastně stalo,“ naříká Denisa.

V případu zemřelé byla provedena pitva a její výsledek Denisu zděsil. „Ve zprávě je jasně napsané, že masivně krvácela do břišní dutiny po náhodném poškození jater,“ vysvětluje máma, která už podala trestní oznámení na lékaře a také stížnost na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí (ÚDZS). „Nikomu nepřeji tu bolest, co mi udělali, nikomu nepřeji to zoufalství. Moje Barborka byla plná života. Byl to anděl na zemi a dnes je v nebi. Budu za ni bojovat ze všech sil,“ uzavřela Denisa.

Nemocnice pochybení odmítá

„Úřad pro dohled nad zdravotní péčí na základně podnětu vykována dohledu poskytovatele zdravotní péče. O výsledku kontroly může úřad až po jejím ukončení,“ uvedla Erika Kováčiková z ÚDZS. Web požádal o reakci komárenskou nemocnici, která vyjádřila rodičům Barborky upřímnou soustrast, ale jakékoliv pochybění vylučuje. „Okolnosti úmrtí pacientky se prošetřují, nemocnice v tomto poskytuje plnou součinnost. Operační výkon byl proveden ve smyslu lege artis (umění lékařství) postupů. Na základně současných informací nemocnice Komárno vylučuje, že by za strany lékařů došlo k zanedbání zdravotní péče,“ uvedla mluvčí nemocnice. Martina Pavlíková.