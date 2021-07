Měl to být banální zákrok, který podstupují tisíce lidí. Stomatologické ošetření ve Wichitě v Kansasu se však změnilo v tragédii. Máma Nancy Valenzuela objednala svého syna Abiela Valenzuela Zapatu na dětskou kliniku. Tříletému chlapci měl lékař vytrhnout zub, protože se mu do dásní dostala infekce.

Nancy tam šla se synem s tím, že vše proběhne bez problémů. „Nečekali jsme, že odtamtud odejdeme bez dítěte,“ uvedla zdrcená máma pro deník Latin Times s tím, že chlapec měl za měsíc oslavit své čtvrté narozeniny. Těch se však už nedočkal.

Anesteziolog dal chlapci sedativa a pro výše zmíněný deník uvedl, že vše prvních třicet minut probíhalo bez problémů. Zubní lékař chlapce ošetřoval, když zničehonic mu začala otékat dolní dáseň a začal ztrácet puls. Zdravotní personál dal chlapci první pomoc a přivolali záchranku. Chlapcova máma čekala na recepci, až bude zubař s jejím synem hotov. Netušila, že záchranka jede pro jejího syna.

Záchranka převezla Abiela do nemocnice, kde mu ale už nedokázali pomoci a chlapec zemřel. Zatím není jasné, co se stalo. Podle mámy byl Abiel zcela v pořádku. „V tuto chvíli nedochází k žádnému vyšetřování trestného činu,“ uvedl policista Trevor Macy. „Jako matka máte pocit, že jste ho zklamali, protože jste neudělali nic, čím byste ho ochránili. Nemohla jsem pro tebe nic udělat, ale budu to vyšetřovat. To je to, co jsem mu řekla. Je to jediná věc, kterou mohu udělat,“ uvedla Nancy s tím, že se čeká na zprávu od koronera. Předpokládá se, že na vině mohla být alergická reakce na podaná sedativa.

