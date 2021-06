Matyáš, hráč středočeských Louňovic, mohl po úrazu na fotbal zapomenout. Omezený pohyb, obtížná chůze a bolesti zad, obavy, co bude dál. Pak se objevila metoda FITBONE. Ta umožňuje s minimálním zásahem do tkáně končetinu prodloužit až o 8 centimetrů!

Vůbec prvního zákroku tohoto druhu v Česku se loni v listopadu ujal tým Kliniky úrazové chirurgie FN Brno. Tím šťastným pacientem byl právě Matyáš. Operatéři nejprve přerušili stehenní kost v dolní části a do dřeňové dutiny zavedli speciální hřeb s motorkem.

Senzor řídil přes kůži

„Hřeb jsme napojili přes snímač, který je pod kůží. Matyáš pak přikládal speciální řídící jednotku přes kůži k senzoru. Ten hřebu říkal, že má růst a dodával mu i energii,“ popsal celý proces přednosta kliniky Milan Krtička.

délka: 01:56.83 Video Přednosta Kliniky úrazové chirurgie FN Brno Milan Krtička o unikátní operaci Zdeněk Matyáš

Co den, to jeden milimetr růstu. Po dvou měsících se proces ukončil, následovala rehabilitace. Dnes už je Matyáš opět oporou louňovické Slávie! „Bál jsem se, že už si nezahraju. Po každé aktivitě mě bolela záda. Po těch sedmi letech je to neuvěřitelný pocit,“ svěřil se Blesk.cz mladík.

Zázrak Fitbone

Inovace růstu kosti se zrodila díky profesorovi Baumgartnerovi, na jehož poznatcích byl vyvinut speciální hřeb, ve kterém je včleněn pohon spojený s podkožně implantovaným čidlem. Hřeb je z malého řezu vsunut do postižené kosti, a pomocí z vnějšku přiloženého komunikátoru ji lze prodlužovat až o 1 milimetr denně.

Unikátní zákrok ve Znojmě: Muži, který uklouzl v koupelně, operovali obratel přes hrudník

Biologie hojení

Celý princip prodlužování kosti funguje na tzv. biologii kostního hojení. Po přerušení kosti se nejdříve vytvoří hematom, který se postupně mění na vazivo, vazivo na chrupavku a chrupavka v kost.

Vážné zdravotní následky

Podobné případy jako je zastavení růstu a zkrácení končetiny po úrazu o několik centimetrů mohou v důsledcích vést k bolestem zad a kyčlí, ale jsou i hrozbou pro vznik artrózy, skoliózy a mnoha dalším obtížím, které z toho vyplývají.