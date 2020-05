Žena totiž trpěla artrózou obou kolenních kloubů. Vzhledem k oboustrannému velmi těžkému postižení se brněnští ortopedi rozhodli pro operaci dvou totálních endoprotéz najednou. Tento postup je v České republice naprosto ojedinělý.

„Vyžaduje to velmi sehraný operační tým. Operace je náročná i z hlediska logistiky, časové souslednosti operačního postupu, instrumentace a implantace,“ svěřil se přednosta I. ortopedické kliniky Tomáš Tomáš, který byl jedním z operatérů.

Operace přitom trvala jen o 10 minut déle, než běžná hodinová náhrada jednoho kolenního kloubu.

Za půl roku bude paní zase běhat

Operace obou kolen v jedné době vede k výraznému zkrácení doby léčby pacientky. Při běžném postupu by musela druhou operaci absolvovat za půl roku.

Nyní bude důležitá dokonalá pooperační péče a rehabilitace. Po ní předají lékaři od sv. Anny ženu do lázní v Darkově, kde obě nohy rozcvičí v bazénech. „Paní by měla do půl roku normálně a bezbolestně chodit,“ řekl přednosta Tomáš Tomáš.