Ve špatnou dobu na špatném místě byl loni 21. září generál armádní rozvědky Milan Jakubů. Zkušený rozvědčík řídil svou škodovku, ve které seděla ještě jeho manželka (48), jel po silnici nedaleko Špindlerova Mlýna, když se do jeho pruhu z protisměru vyřítil rychle jedoucí Ford Mustang.

Svědci popisovali, že řidič sportovního vozu jel příliš rychle, což později potvrili i znalci. Náraz byl fatální. Milan Jakubů na místě zemřel, jeho žena skončila ve vážném stavu v nemocnici. Kvůli hospitalizaci dokonce nemohla přijít na manželův pohřeb!

Video Pohřeb generála Jakubů, kterého zabil mustang: Čestná salva a stovky hostů - Jiří Čada, Jan Jedlička

Policisté kvůli nehodě obvinili řidiče Mustangu Vojtěcha Ch. Soud s mladým automobilovým závodníkem začal téměř přesně rok od tragického dne, hlavní líčení začalo ve čtvrtek ráno.

Vojtěch Ch. u soudu znal chybu, která podle něj ovšem nespočívala v rychlé jízdě, ale v předjíždění na krátkém úseku. Rychlost, která podle obžaloby mohla dosahovat až 158 km/h, údajně nevnímal... „Uvědomují si, že jsem před nehodou jel svižněji. SKutečnou rychlost jsem si neuvědomoval," sdělil.

Obžalovaný přišel v lednu o řidičák, podle svých slov už nikdy v životě nechce řídit. Nehoda ho údajně donutila přehodnotit život. Nyní Vojtěch Ch. pracuje mimo automobilový průmysl jako plánovač výroby.

Kromě Vojtěcha Ch. a znalců v úterý hovořil i bratr zesnulého generála. Popsal, jak nehoda poznamenala manželku jeho bratra. Těžce zraněná žena byla dlouhou dobu hospitalizovaná a ještě půl roku po nehodě musela jezdit na invalidním vozíku. Jejím zdravotní problémy navíc zatím neskončily. „Je to až neuvěřitelná náhoda, že ji v den prvního výročí nehody čeká další operace,“ řekl bratr Milana Jakubů.

Video Srážka dvou aut si vyžádala jednu oběť: Řidič Mustangu měl podle svědků závodit s jiným řidičem! - Facebook: Hasiči města Špindlerův Mlýn (JPO II)

Zmocněnec pozůstalých má za to, že by čin Vojtěcha Ch. měl být překvalifikován na obecné ohrožení. Za to by mu hrozil větší trest než za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví, z kterého ho viní státní zástupce.