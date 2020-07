Minulý rok v září zemřel při tragické autonehodě generál rozvědky Milan Jakubů. Nehodu měl zavinit Vojtěch Ch., který měl ve velké rychlosti přejet do protisměru. Amatérský závodník se ze svého činu bude zodpovídat před soudem a hrozí mu až šest let vězení. Někdo mu na poštovní schránku napsal, že je vrah!

Od tragické smrti generála rozvědky Milana Jakubů uplynul téměř rok. Generál jel se svou manželkou Škodou Rapid, když se u Špindlerova Mlýna proti nim vyřítil sportovní Ford Mustang, který řídil Vojtěch Ch.

Na sedadle spolujezdce měl dvanáctiletého chlapce. Vojtěch Ch. údajně ve velké rychlosti nezvládl řízení, v zatáčce vyjel do protisměru a narazil do škodovky, kterou řídil Jakubů.

Policie už má jasno o nehodě Mustangu u Špindlu! Zahynul při ní generál Jakubů

Vojtěchovi Ch. hrozí za usmrcení z nedbalosti a z těžkého ublížení na zdraví až šest let za mřížemi. Soudní řízení má podle informací TN.cz začít zřejmě již letos. „Pracuje se na tom. Teď to přijde. Bude to řešeno,“ řekl pro TN.cz a připustil, že osudný den jel velkou rychlostí.

„Nepřiměřeně daný situaci,“ popsal amatérský závodník, který v současné době bydlí v Pardubicích. Na poštovní schránce se mu mají objevovat vzkazy, v nichž mu lidé připomínají nehodu. Naposledy mu tam měl někdo napsat slovo vrah.