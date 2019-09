Fajn chlap a kamarád! Tak vzpomínají na Milana Jakubů (†49) lidé z Býchor nedaleko Kolína. Generál vojenské rozvědky tragicky zemřel při nehodě u Špindlu, kdy do něj v obrovské rychlosti narazil řidič Fordu Mustang. Celá vesnice, kde žil se svou rodinou, ho oplakává. To, co se stalo, je pro všechny velká rána.

Vesnice Býchory, která leží nedaleko Kolína, oplakává smrt generála vojenské rozvědky Milana Jakubů. Ta hodně zasáhla také místní fotbalisty. Byl totiž jedním z nich. Občas si zahrál za starou gardu a podával skvělé výkony. „To byl důvod, proč jsme ho asi před třemi lety zlanařili do našeho béčka. Už sice nebyl nejmladší, ale znáte to. Mladých je málo, a tak se nám hodil. A jako obránce byl fakt dobrej,“ řekl v úterý Blesku předseda fotbalového klubu TJ Sokol Býchory Marek Beneš. Do řeči mu nebylo. „Co vám mám říct? Je to pro nás pro všechny obrovská rána. Milan byl fajn chlap, velkej kamarád a byl na něj spoleh. Na hřišti i mimo trávník,“ dodal.

Nehoda Mustangu očima experta: S pocitem nadřazenosti je řidiči jedno, že zabije

Den po tragédii hrálo místní béčko s týmem Peček. „Promluvil jsem do rozhlasu a před zápasem jsme drželi minutu ticha. Nakonec jsme vyhráli 2:1 a tím jsme Milanovu památku asi uctili nejvíc,“ řekl šéf klubu. Na posledním rozloučení s Milanem Jakubů prý jeho spoluhráči určitě nebudou chybět.

Manželka generála Jakubů (†49), kterého zabil mustang: Seděla vedle něj v autě smrti, těžké poranění hlavy!

Generál vojenské rozvědky zemřel při tragické nehodě u Špindlerova Mlýna, kdy do něj v obrovské rychlosti narazil Vojtěch Ch., který řídil sportovní vůz Ford Mustang. Generál, který seděl za volantem Škody Rapid, měl jet s manželkou nakupovat. Když se kolem nich prohnalo auto, měl se za ním otočit, ovšem v tu chvíli proti němu vyrazil oranžový mustang. Generál utrpěl smrtelné poranění hlavy, jeho manželka přežila, ale hrozí jí trvalé následky.