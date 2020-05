Policie ukončila vyšetřování loňské smrtelné nehody ve Špindlerově Mlýně. Řidič Mustangu narazil ve vysoké rychlosti do škodovky. Na místě zemřel generál Milan Jakubů (†49), jeho přítelkyně se vážně zranila.

Policie ukončila vyšetřování tragické nehody u Špindlerova Mlýna z loňského září. Podle kriminalistů nehodu zavinil řidič sportovního vozu Ford Mustang, který se srazil s protijedoucím autem. Spis s návrhem na podání obžaloby policie koncem minulého týdne předala okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově, sdělila mluvčí policie Eva Prachařová. Při nehodě ve druhém vozidle zahynul zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Milan Jakubů. Nehoda mustangu, při níž zemřel generál Jakubů: Znalci řekli, kdo za ni může!

„Obviněnému muži hrozí postih za trestné činy usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě uznání viny a odsouzení ho čeká až šestiletý trest odnětí svobody," uvedla Prachařová.

Nehoda se stala 21. září u Špindlerova Mlýna. Řidič mustangu jel od Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn a v pravotočivé zatáčce se v protisměru čelně střetl s rapidem. Vezl dvanáctileté dítě. Oba skončili s lehkými zraněními v nemocnici. V rapidu zemřel Jakubů, jeho sedmačtyřicetiletá spolujezdkyně byla těžce zraněna. Táta posadil syna (12) k řidiči smrti a začal závod! Svědci popsali tragickou nehodu mustangu u Špindlu

Podle znaleckého posudku z odvětví silniční dopravy řidič mustangu v daném úseku výrazně překročil nejvyšší povolenou rychlost a také překročil nejvyšší možnou rychlost pro bezpečné projetí pravotočivé zatáčky.

„Kriminalisté se mimo jiné zaměřili na zmapování situace předcházející této tragické události. Vyslechli několik osob, zejména řidičů. Ze závěru tohoto šetření vyplynulo, že řidič vozidla Ford Mustang měl jet rychlejší jízdou již před místem nehody," uvedla Prachařová.