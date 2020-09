Příbuzní a přátelé Jany stále nedovedou pochopit, proč zemřela. „Tohle přece není možné, aby ji zabil sprej na mušky. Je to strašné,“ kroutili hlavou po smutečním obřadu. Na ten rodina přivedla i syna Jany, malého Vládíka (6). Chlapec, který ještě chodí do školky, se dlouho statečně držel, až při odchodu začal plakat pro svoji milovanou maminku.

Sháněl maminku

Tragédie se odehrála v neděli 23. srpna. Jana byla na kozí farmě v Chrástu na Nymbursku nakrmit zvířata. Při té příležitosti hubila otravné mušky běžně dostupným sprejem. Udělalo se jí nevolno a už za pár hodin byla mrtvá. „Vládík byl u mě, tak naštěstí nebyl svědkem toho, co se stalo,“ řekla chlapcova babička Jana Hrbková.

„Vládík jí chtěl zavolat, ale ona byla zrovna v sanitce, říkala, že jí otékají dýchací cesty,“ popsala s tím, že v noci pak lékaři volali, že její dcera nepřežila alergickou reakci, přestože nebyla alergik. O případ se zajímají kriminalisté, nařízena byla i soudní pitva.

Výrobce: Máme testy i povolení

Polský výrobce přípravku na hubení hmyzu tvrdí, že za smrt Jany jeho výrobek nemůže. „Všechny naše insekticidní přípravky mají příslušná povolení a registrace Ministerstva zdravotnictví České republiky, jejichž vydání vždy předcházejí příslušné testy a studie,“ řekla Blesku Sabina Jasiukiewiczová, marketingová manažerka výrobce.

Maminka zemřelé chovatelky Jana Hrbková se spojila s právníkem, aby se něco takového už neopakovalo. „To je to jediné dobré, co můžu teď udělat. Na tom spreji není psáno, že hrozí smrt. Chci, aby se to změnilo,“ říká Hrbková, která se dokonce spojila i s jedním z českých europoslanců, který bude iniciovat, aby byl výrobek správně označen. Prodává se totiž po celé Evropské unii.

Látky ve spreji opravdu mohou zabíjet!

Toxikolog RNDr. Jaroslav Klán z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN Blesku potvrdil, že sprej, který Jana použila, obsahuje i látky, jež mají vysokou akutní inhalační toxicitu, navíc se dobře vstřebávají i pokožkou. „Bohužel mohou při vniknutí do dýchacích cest způsobit i smrt,“ uvedl Klán s tím, že k anafylaktickému šoku může dojít až po několika hodinách, a to i po zdravotnickém zásahu. Záchranáři byli totiž u Jany dvakrát. Poprvé po 40 minutách odjeli. Druhý záchranářský tým již Janu převážel do kolínské nemocnice, kde zemřela.