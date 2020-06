Třiadvacetiletý Matouš projížděl 16. června na své elektrické koloběžce Heřmanicemi na Náchodsku. Domů ale nedojel, srazil ho totiž teprve dvacetiletý mladík v BMW. Podle Matoušova kamaráda mladík od nehody utekjl. „Borec s BMW srazil kámoše a ujel,“ řekl Blesku. Mladíka (†23) na koloběžce srazil mladík v BMW: Řidič (20) z místa ujel!

Matouš utrpěl vážná zranění. Muž byl ve vážném stavu, musel být napojen na umělou plicní ventilaci a intenzivně léčen, poté byl transportován na traumacentrum do nemocnice v Hradci Králové,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Truchlí jeho blízcí

V nemocnici dlouhé dva dny bojoval o svůj život. Pak přišla smutná zpráva, že mladý muž svým zraněním podlehl. Všechny jeho blízké zpráva strašně zarmoutila. „Bráško ať máš tu cestu pořádně osvětlenou, bolí to šíleně, furt jsi přehrávám naše věčné hovory, naše společné poslední setkání,“ napsala na Facebooku Alexandra. „Furt chci aby to byl sen, chybíš hrozně moc a na vždy chybět budeš,“ dodala. Smrt krásné milionářky Anastázie (†18) zdrtila fanoušky: Z tragédie viní jejího přítele

„Nevím ani jak začít byl si naše sluníčko nás největší kamarád bráška byl si můj parťák a vždy budeš matty vyhlížím tě že přijedeš na koloběžce na kozla kterého si tak měl rád ale furt čekám ale ty už se nevrátíš,“ smutní Monika. „Odpočívej v pokoji ať je ti země lehká,“ dodala.

Písnička na rozloučení