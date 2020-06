Ve středu odpoledne se poblíž obce Libuň na Jičínsku srazilo osobní auto značky Subaru s dodávkou. Na místo tak okamžitě vyjelo několik jednotek hasičů, záchranářů a policistů. Zároveň vzlétly dva záchranářské vrtulníky. Děsivá nehoda na Jičínsku: Zemřeli muž a žena! Zdravotníci popsali tvrdý boj o životy zraněných

Záchranářům a hasičům se při příjezdu k nehodě ukázal strašlivý pohled. Subaru zůstalo po nehodě úplně zdemolované. „Na místě záchranáři zjistili, že muž a žena, cestující v osobním automobilu při střetu utrpěli vážná zranění, kterým na místě podlehli,“ popsala královéhradecká záchranka. Policie doplnila, že oběma bylo jen 31 let.

Nehoda je o to tragičtější, že žena byla podle CNN Prima News ve vysokém stádiu těhotenství! Policie u obětí nařídila soudní pitvu.

V dodávce cestovali dva muži (60 a 40), kteří po nehodě zůstali v autě zaklíněni a museli je vyprostit hasiči. Již v průběhu vyprošťování byli oba muži intenzivně léčeni, stav jednoho z nich si po vyproštění dokonce vyžádal rozšířenou resuscitaci. Po obnově srdeční aktivity jej záchranáři transportovali do traumacentra v královéhradecké nemocnici. V průběhu transportu zraněnému mimo jiné musela být podána krevní transfuze,“ uvedli zdravotníci s tím, že druhý muž byl rovněž letecky transportován do traumacentra v Liberci. Oba muži se při předávání do nemocnice nacházeli ve velmi vážném stavu. Smrt krásné milionářky Anastázie (†18) zdrtila fanoušky: Z tragédie viní jejího přítele

Vyjel do protisměru?

Místo nehody se stalo kousek za pravotočivou zatáčkou. Kvůli vyšetřování musela být silnice I/35 spojující Jičín s Turnovem na více jak tři hodiny uzavřena, na místě zasahovali i kriminalisté.

Policie ve čtvrtek uvedla, jak k nehodě pravděpodobně došlo. Řidič možná pospíchal. „Osobní automobil Subaru Imprezza, jedoucí ve směru od Jičína se po projetí pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin zřejmě octl v protisměrné části vozovky, kde se střetl s protijedoucím dodávkovým vozidlem Iveco Daily,“ uvedla policejní mluvčí Eva Prachařová.